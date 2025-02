Joaquín Prat se despide de 'Vamos a ver' por motivos personales: "A partir de ahora"

Las mañanas de Telecinco han arrancado una nueva etapa con el regreso de Ana Rosa Quintana a su histórico programa, lo que ha supuesto una remodelación en la parrilla matinal de la cadena. El comienzo febrero, la presentadora volvía a colocarse al frente de 'El programa de Ana Rosa' tras su paso por las tardes con 'TardeAR': un regreso que ha estado marcado no solo por los cambios en la programación, sino también por la ausencia temporal de Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

Prat, que ha liderado el matinal desde la marcha de Ana Rosa a las tardes, quiso estar presente en este estreno para dar la bienvenida a su compañera, aunque su participación fue breve: "Cómo te echaba de menos", le decía a Quintana en el traspaso entre espacios, a lo que él respondió: "Cómo te echaba de menos yo a ti".

Una despedida cargada de complicidad antes de que el periodista anunciara que se marchaba de vacaciones: "Tenía unas vacaciones planificadas y ya saben ustedes que esto a veces es casi irrenunciable", comentaba Prat antes de ceder el testigo a su equipo.

Su ausencia se prolongará durante al menos dos semanas: un periodo en el que el programa quedará en manos de Patricia Pardo, Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea, quienes ya forman parte del elenco habitual: "Se quedan con los mejores, son mucho mejores que yo y hacen mejor audiencia que yo", explicaba el titular, dejando claro que su equipo está más que preparado para mantener el rumbo del espacio.

El regreso de Ana Rosa no solo ha afectado a 'Vamos a ver', sino también a 'La mirada crítica', que ahora ha reducido su duración y se emite desde el plató de Informativos Telecinco. En cuanto a su propio programa Prat quiso recalcar que no iba a sufrir grandes modificaciones más allá del cambio de horario y algunos ajustes en el decorado: "La esencia se mantiene".

Aunque el presentador se ha mostrado entusiasmado con esta nueva etapa, también ha confesado que le ha dado "muchísima rabia" no poder estar presente en los primeros días de esta renovación. "El viaje que tengo organizado no se puede cambiar porque no es precisamente a Teruel", bromeaba Ana Rosa durante la presentación del formato ante la prensa.

Ahora, con la maquinaria de Telecinco ya en marcha, la cadena sigue apostando por sus rostros más conocidos para liderar las mañanas. La vuelta de Ana Rosa promete recuperar su trono en la franja, mientras que Prat, aunque ausente temporalmente, sigue siendo una pieza clave en el engranaje matinal de Mediaset: "A partir de ahora, nos vamos a ver mucho".