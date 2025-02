Fernando Simón revela la oferta que le hicieron en este conocido programa de televisión: "Me pidieron que no lo contara"

Fernando Simón ha sido el último invitado de 'Lo de Évole' en laSexta. Tras hacerse conocido por dar todas las actualizaciones de la enfermedad del COVID entre 2020 y 2022, el médico decidió sentarse con el periodista para charlar sobre cómo había vivido todos aquellos momentos de exposición pública.

En un momento determinado de la entrevista, el catalán le preguntó cuál había sido la petición más loca que le habían hecho en los últimos años, y más allá de mencionar que le habían pedido casar a gente, a lo que él se negó, Fernando Simón desveló una proposición para participar en un formato de televisión.

Aunque no quiso desvelar de qué programa hablaba, pues "me habían pedido que no lo contara", confesó que era un programa en el que le pidieron cantar, por lo que Jordi Évole rápidamente pensó en que le habían propuesto ser una estrella de 'Mask Singer' en Antena 3: "¿Era un programa en el que te ponían una cosa para cantar?".

A pesar de esto, el invitado no quiso añadir muchos más detalles, aunque sí que mencionó que "con esta afonía que tengo, que no siempre es causada por el COVID", hubiera sido imposible participar en el formato. De hecho, de haber sido 'Mask Singer', podría haber sido una gran pista para descubrir al personaje detrás de la máscara.