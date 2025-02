Un giro inesperado en ‘GH Dúo’: un reencuentro emotivo (con pedida de mano incluida) y una despedida de lo más reñida

La gala especial de San Valentín de ‘GH Dúo’ estuvo cargada de emociones con los reencuentros de los concursantes con sus parejas, familiares y amigos. Mientras Óscar, María ‘la jerezana’ y Romina abrazaban a sus madres, Maica vivió un tenso encuentro con Vanessa y encontró apoyo en Daniela. Además, Álex Ghita sorprendió a Daniela con una carta en la que le pedía una cita a solas. Durante la cena, el exconcursante le confesó sus sentimientos: "Cuando me expulsaron me di cuenta de que esas tres semanas en mí dejaron cierta huella, salí a la calle y no había día que no pensara en ti". Sin embargo, la modelo dejó claro que solo le veía como un amigo.

Otro de los momentos más destacados fue el reencuentro entre Marieta y Suso, quienes se fundieron en un emotivo abrazo entre lágrimas. "Te quiero mucho, más de lo que podía imaginar", le aseguró el colaborador, convencido de que su relación seguía fuerte fuera del concurso. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Marieta, esperando una pedida de matrimonio, tomó la iniciativa y le preguntó directamente si quería casarse con ella. Suso le aseguró que no tenía dudas, pero pospuso el momento para más adelante: "Lo haremos bien, en otro momento".

El esperado reencuentro entre José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, también marcó la noche. La colaboradora expresó su emoción tras meses de distanciamiento: "Estoy encantada de que después de varios meses de distanciamiento, a mí me ha dado la vida poner la televisión y verte. Estoy muy orgullosa como madre, la gente está contigo. Estoy loca por abrazarte, un reality nos separó, pero ‘GH’ estoy segura de que nos va a unir". Sin embargo, su hijo fue más distante: "Espera que ya queda poco, en cuanto salga de aquí nos vemos, y hablamos y solucionamos lo que haya que solucionar". A pesar de la frialdad de la conversación, Borrego aseguró que era "el momento televisivo más importante" de su vida.

El punto culminante de la noche llegó con la expulsión más ajustada de la edición. María ‘la jerezana’ abandonó la casa tras recibir el 50,8% de los votos frente al 49,2% de Romina. José María Almoguera quedó desolado al ver que su pareja no volvía a la casa. "Creía que no me iba a ir. Estoy en shock", confesó María tras llegar al plató, sorprendida por su salida. No obstante, aseguró estar agradecida con el público: "Me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por ser como soy y no por estar con nadie". La noche dejó otro momento clave con las nominaciones, en las que, por primera vez, concursantes como Marieta, José María, Miguel Frigenti y Sergio quedaron en la cuerda floja.