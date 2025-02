Detective Murciano reaparece tras petarlo en 'La Revuelta' y habla de su enfermedad

Murcia ha vuelto a convertirse en protagonista del panorama nacional a 'La Revuelta' (antes 'La Resistencia', un programa en el que ya se hacían muchas bromas con la Región). En esta ocasión, la atención hacia el sureste ha llegado gracias a dos jóvenes murcianos que, junto a su profesora, han conquistado a Ricardo, Grison, Broncano y todo el público de 'La Revuelta'. Además, uno de ellos acaba de dar su entrevista más personal, atiende.

Si Arturo, alias Foxer Zorrorífico, sorprendía por su desparpajo y su carisma, su compañero Antonio, conocido como Detective Murciano, no se quedaba atrás.

Con su personalidad única y un apodo que despertó la curiosidad de toda España, este joven dejó claro que en la Región de Murcia también se forman talentos con historias extraordinarias como el de esta "dupla invencible".

Antonio llegó al programa acompañado de Arturo y su profesora Alicia, docente de vídeo DJ y técnico de sonido en un instituto murciano. Alicia, que no pudo evitar participar en el programa a pesar de su nerviosismo, describió a sus estudiantes con orgullo.

Apodados como el Don Quijote y Sancho Panza, derrocharon química entre ellos. Antonio, como escudero y contrapunto de Arturo, brilló con su estilo reflexivo y su aire misterioso.

Entrevista Broncano Detective Murciano / YouTube

Antonio adoptó el apodo de Detective Murciano inspirado en su pasión por la creatividad. Aunque al principio lo utilizaba para firmar cómics y dibujos, pronto lo incorporó a su faceta como estudiante de vídeo DJ y a sus entrevistas, otra de sus actividades favoritas. Según explicó: "Si vas diciendo que eres detective, luego nadie te coge. Pero me gusta porque representa lo que hago: observar, investigar, crear historias".

A pesar de su interés por el dibujo, Antonio dejó claro que su verdadera pasión está en el mundo audiovisual: "Me gusta todo lo que sea creativo, pero sobre todo, lo que estoy aprendiendo en vídeo DJ. Es lo que más me motiva".

Detective Murciano da su primera entrevista hablando de su enfermedad

Desde que aparecieron en el programa de Broncano como te contamos arriba, nos hemos convertido en sus mayores fans y siempre queremos que vuelvan a 'La Revuelta', el programa que les dio la fama.

En el caso de Detective ha hecho que le conozcamos un poco más de cerca y es que el joven murciano ha dado una entrevista muy personal a El País, donde ha hablado de su enfermedad, una entrevista que ha hecho llorar a su madre:

"Tengo la mala suerte de tener una enfermedad sin cura y la buena de poder hacer de lo que me gusta mi trabajo", asegura al medio. "Hago todo lo que puedo porque no sé lo que me queda".