El embarazo obliga a retrasar su participación en Paspalabra: adiós al millón de euros

Manu está haciendo valer su veteranía en Pasapalabra. El madrileño acumula más de 170 programas a sus espaldas, y poco a poco está llegando a su segundo centenario en Pasapalabra, una cifra a la que muy pocos han llegado.

El concursante podría romper varios récords en este año 2025 que ostentan los más grandes de Pasapalabra, y desde luego su comienzo de año está siendo arrollador. Y es que el madrilño lleva días sin tocar la silla azul. El 2024 finalizaba con un programa especial de Nochevieja, todos vestidos de gala y con una victoria de Rosa sobre Manu, lo que hacía que el madrileño comenzase el año en la Silla Azul. Desde entonces, Manu está en racha: en 16 programas de 2025, solo ha sufrido dos derrotas frente a la coruñesa. ¡Unos números de escándalo!

La primera derrota de Manu en 2025 llegó el 8 de enero, cuando no pudo igualar los 22 aciertos de Rosa que, además nos dejó un fallo de esos tan curiosos que hasta Roberto Leal tuvo que explicar por qué la respuesta de la coruñesa no podía darse por correcta. Manu sufrió su segunda derrota del año el 14 de enero con una situación similar: Rosa se plantaba con 22 aciertos, y el madrileño debía superar la presión para buscar, como mínimo, un empate que no consiguió. Esto supone que la racha naranja de Manu enlace hasta ocho Roscos seguidos sin perder frente a Rosa. No todo son victorias del madrileño, pues los empates también están a la orden del día en Pasapalabra. Lo que está claro es que Manu está haciendo valer su condición de veterano. La lista de rivales del madrileño ha ido creciendo desde su llegada a Pasapalabra, y con Rosa parece que tenemos una pareja de concursantes que dará mucho de qué hablar.

En cambio, Rosa se ha convertido en toda una supervivientes de la temida silla azul. Hasta la fecha, la gallega ha salid victoriosa de sus duelos en esta prueba que determina si aun hay futuro en Pasapalabra o no. Sin embargo, todavía no ha llegado un concursante que pueda con ella… Hoy se ha enfrentado a Jennifer, administrativa madrileña que ha aparcado durante una temporada sus aficiones para dedicarse por completo a su hija de cinco meses, de nombre Olivia.

La prueba ha dado comienzo, y aunque ambas se han enzarzado en una dura lucha, ha sido finalmente Rosa quien ha resultado vencedora, asegurando su permanencia en Pasapalabra.