'Pasapalabra' da la bienvenida a Dina tras la derrota de Rosa: "Se pasa con menos disgusto"

Este 4 de febrero de 2025 'Pasapalabra' ha experimentado uno de esos giros inesperados que suele dejar a los seguidores del programa con la boca abierta. En una de las rondas más emocionantes de la temporada Rosa (que había defendido su lugar en el concurso con gran destreza durante semanas) fue derrotada finalmente y se vio obligada a enfrentarse a la temida Silla Azul.

El episodio empezaba con una prueba llena de tensión, donde Manu protagonizó una remontada épica en los últimos segundos del Rosco. Después de haber cometido un error al inicio, el madrileño logró sumar una impresionante cantidad de aciertos que lo llevaron a esquivar la Silla Azul, dejándola para Rosa. "Hay Roscos que te da como rabia perderlos porque fallaste en una fácil", expresaba Rosa visiblemente afectada por la pérdida antes de enfrentarse a su nuevo reto.

Fue entonces, en el siguiente capítulo, cuando hizo su aparición estelar Dina: joven opositora originaria de Vigo, motera amante del rock que, con sus sueños de viajar a Nashville para ver a Metallica y Pantera, prometía poner toda la carne en el asador para superar este nuevo reto que comentaba emocinada antes de la prueba lo ilusionada que estaba por poder conseguir su sueño: "Espero conseguirlo. Tengo algo ahorrado, lo llevo planificando desde hace tiempo".

Dina, que había estado planeando su viaje desde hace tiempo, confiaba en que la participación en 'Pasapalabra' le podría dar ese empujón que tanto necesita: "Con esta ayudita me iría muy bien, y ya con el bote me quedo allí un mes", explicaba entre risas. La competencia no solo es un desafío intelectual, sino también una oportunidad para ella de cambiar su vida y acercarse a sus metas personales.

En cuanto a Rosa, su derrota dejó un sabor agridulce. Sin embargo, con su característico espíritu competitivo, afirmó que "se pasa con menos disgusto" por la Silla Azul cuando la pérdida se debe a un fallo pequeño como fue el caso de Manu. "A ver si llego a la Silla", se resignaba Rosa, mostrando su profesionalismo y disposición para afrontar los retos que le deparara el programa.

Finalmente, la argentina conseguía recuperar el control sobre el programa tras despachar a Dina para volver a enfrentarse a Manu y al equipo contrincante.