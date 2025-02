Esta es la 'influencer' de Murcia que concursa en el nuevo 'Supervivientes': sin ropa, comida ni agua

En la categoría televisiba de los programas de supervivencia (donde sin duda también se incluye el exitoso 'Supervivientes'); el formato de 'Aventura en pelotas' que se ha estrenado en la plataforma Max (antiguo HBO) y que destaca como uno de los formatos más extremos y fascinantes que combina resistencia física, desafíos mentales y una conexión directa con la naturaleza.

En su adaptación a la audiencia, esta aventura ha tenido una participante de Murcia que ha dejado huella por su enfoque holístico y su pasión por el bienestar: Alba del Campo, más conocida en redes sociales como Alba BeStrong, que se ha embarcado en este reto para visibilizar la diversidad corporal y demostrar que la supervivencia no entiende de tamaños ni formas.

'Aventura en pelotas: España', que se emite en la plataforma de streaming Max, ha reunido a diez aspirantes- seis hombres y cuatro mujeres - que deben sobrevivir durante 21 días en la implacable selva colombiana con el curioso detalle de que los participantes se enfrentan a la naturaleza completamente desnudos, sin comida, sin agua potable, sin ropa y con una única herramienta y objeto de su elección para sobrevivir. Su objetivo es adaptarse a un entorno salvaje y dominar el arte de la supervivencia en lo que es probablemente sea el reto más extremo al que alguien se pueda enfrentar.

Los diez aventureros se dividen en cinco parejas, de las cuales cuatro son mixtas y una está formada por dos hombres. Además de Alba, entre los concursantes encontramos a figuras como Antonio Benítez un fontanero malagueño apasionado por las tradiciones primitivas y el nudismo; Iñaki Ruiz, un influencer que comparte su vida en redes sociales y está especializado en retos de supervivencia; y Sara Díaz, experta en escalada. Durante los días que dura el reto, los participantes no solo combaten al hambre, a la sed y a las inclemencias del tiempo, sino también a su propio cuerpo y sus límites personales que van más allá de lo físicos y tocan en lo psicológico.

Alba Bestrong: Coach y profesora de yoga murciana

Alba, una joven de 29 años y natural, no es una desconocida en el mundo de las redes sociales: conocida como Alba Bestrong, ha compartido durante años en su perfil de Instagram contenido inspirador centrado en la importancia del autocuidado, el amor propio, el deporte y la superación personal.

Antes de sumergirse en la nueva aventura que la ha catapultado a la fama como creadora de contenido inspirador en Instagram, Alba había trabajado durante cinco años en ingeniería de diseño industrial y desarrollo de proyectos. Tal y como ella misma relata en sus historias destacadas, la pandemia y la muerte de un familiar cercano fueron los catalizadores que la empujaron a dar el salto hacia algo más significativo cuando se dio cuenta de que necesitaba comenzar de cero en una nueva profesión que la conectara más profundamente con el bienestar humano y la transformación personal: “decidí formarme en diferentes disciplinas de desarrollo humano, como PNL, inteligencia emocional, coaching somático y mindfulness, entre otras, porque quería entender por qué, a pesar de mi esfuerzo por adelgazar y cambiar, siempre sentía insatisfacción conmigo misma

Esta búsqueda de comprensión la llevó a obtener certificaciones en coaching por la ICF, yoga especializado en trastornos de la conducta alimentaria (TCA's) y a desarrollar su carrera como coach donde ya ha acompañado a más de 100 mujeres a reconciliarse con su cuerpo para superar barreras mentales desarrollar una relación más sana consigo mismas.

Desde que ha salido a la luz su participación en el programa Alba ha contextualizado su prsencia como una continuar visibilizando la diversidad corporal. La profesora de yoga y coach ha asegurado que este reto fue una experiencia transformadora: "La supervivencia no entiende de tallas ni tamaños" y aunque en un principio se mostró consciente de la dureza de la selva colombiana, Alba ha setado motivada por su deseo de retarse a sí misma y seguir creciendo: “El programa me hace valorar lo que tengo y me ayuda a crecer como persona. Es más un reto mental que físico, y sé que aprenderé mucho sobre mí misma”.

En este sentido, 'Aventura en pelotas' no solo ha sido un reto físico para Alba, sino también una plataforma para seguir difundiendo su mensaje de amor propio y diversidad corporal al ponerse frente a un entorno donde la supervivencia está en juego, la desnudez de los participantes simboliza un regreso a lo primordial, a lo natural.