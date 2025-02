Iker Casillas veta a 'Espejo público' en la presentación que tenía con Piqué: el futbolista se protege ante preguntas sobre su vida privada

Iker Casillas ha tomado una decisión drástica tras la entrevista de Claudia Bavel en '¡De Viernes!'. El exportero ha vetado a 'Espejo público' en una presentación de una aplicación de comidas a domicilio que tenía programada junto a Gerard Piqué, impidiendo que el equipo del matinal de Antena 3 cubriera el evento. La medida llega después de que el programa de Telecinco ofreciera una entrevista con la modelo, en la que aseguró haber mantenido una relación con Casillas y mostró pruebas de sus conversaciones.

Tras la emisión de la entrevista, Casillas reaccionó con un comunicado en sus redes sociales, criticando la difusión de su testimonio. “NO TODO VALE, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, expresó el exfutbolista, dejando claro que no permitirá que se difundan cualquier tipo de informaciones sobre su vida privada.

Según el periodista que acudió a las puertas del evento, de donde no pudo pasar, Casillas se encontraría nervioso por lo ocurrido recientemente en los platós de televisión, por lo que el portero habría pedido a los organizadores del evento que solo acreditaran a medios relacionados con la prensa deportiva.

El propio reportero comentaba que los medios que habían sido acreditados habían recibido un mail en el que se les informaba que, durante la presentación, "las preguntas se deberán ceñir a lo estrictamente deportivo", y que se debía responder al mismo afirmando estar de acuerdo con estas normas para poder acudir.