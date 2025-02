Vergüenza en 'Pasapalabra': "Hay muchos invitados que solo..."

'Pasapalabra' es sin lugar a dudas uno de los programas más vistos de la televisión en España. Su formato ameno, lúdico y cultural ha sabido conquistar a la audiencia a lo largo de los años, manteniéndose como uno de los concursos más populares de la parrilla televisiva. La dinámica del juego, el carisma de Roberto Leal y la intensidad de su prueba estrella, El Rosco, hacen que millones de espectadores sigan cada emisión con entusiasmo.

A pesar de su gran popularidad 'Pasapalabra' es también uno de los programas que menos polémicas genera. No suele estar en el centro de grandes controversias ni despertar fuertes críticas. Su contenido es familiar, su desarrollo es transparente y rara vez se ve envuelto en escándalos televisivos. Sin embargo, como en cualquier programa de televisión, siempre hay voces críticas que encuentran motivos de queja. Y recientemente, un espectador ha expresado su indignación en la sección de reseñas del programa asegurando ni más ni menos que el concurso está amañado.

Según esta opinión, el programa "lleva hasta los 23 aciertos" al mismo concursante día tras día, dándole preguntas más fáciles en comparación con su rival. "Es vergonzoso que el programa lleve hasta los 23 aciertos al mismo concursante día a día... si falla... ah... mala suerte", afirma. Además, sostiene que a un determinado participante le formulan preguntas "de primaria, superfáciles", mientras que al otro concursante se le plantean cuestiones "más complicadas y con sesgos/matices más complejos".

La crítica no se detiene en la selección de preguntas, sino que también alcanza a los invitados famosos que participan en el programa para ayudar a los concursantes en las pruebas previas. "¡Hay muchos invitados que solo hacen el payaso y tienen un desmedido afán de protagonismo y 'chupar cámara'!", se queja el espectador. En su opinión algunos famosos no contribuyen al buen desarrollo del programa, sino que buscan llamar la atención. Entre los ejemplos que menciona están los invitados Miguel Lago y José Corbacho.

Sin embargo no todo son críticas. Este mismo espectador destaca la actitud de un concursante en particular: Manu. "Jamás le he visto poner una mala cara, un mal gesto cuando se equivoca, siempre tiene un rostro agradable, tranquilo", señala, asegurando que su lenguaje corporal transmite calma y que resulta "muy relajante" verlo competir.