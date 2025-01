Bochorno tremendo en Cuatro: Nacho Abad frivoliza con un policía que se declara trans y amenaza a un colaborador

Nacho Abad entrevistó en 'En boca de todos' a Daniel Gallardo, quien presentó el primer "sindicato feminista de policías trans no normativos". Durante la conexión, el agente, que se presenta como "vicepresidenta" de la organización, ironizó sobre su identidad de género, mientras el presentador del programa de Cuatro reaccionaba con risas.

"¿Es un sindicato trans no normativo lésbico?", preguntó Nacho Abad en un momento de la entrevista. A lo que Gallardo respondió: "Tú ya sabes cuál es mi condición sexual, no sé por qué te sorprendes". Lejos de frenar la conversación, el periodista insistió: "¿A ti te gustan los hombres o te gustan las mujeres?". "Pues claro, Nacho, me gustan las mujeres. Yo es que soy muy lesbiana. Tú lo sabes", replicó el policía, provocando la risa del presentador.

La escena generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron que el programa estaba dando voz a alguien que, según ellos, se hace pasar por trans para burlarse del colectivo LGTBIQ+. Entre quienes expresaron su rechazo se encontraba el colaborador del programa, Ramón Espinar, quien reaccionó con contundencia: "Eres un golfo y un sinvergüenza".

El comentario de Espinar provocó una reacción inmediata de Gallardo, quien le amenazó: "A ver si tienes huevos y me lo dices a la cara". Sorprendido por el tono de la conversación, tanto Espinar como el resto de colaboradores respondió subrayando la gravedad de la situación: "Un policía diciéndole esto a un ciudadano".