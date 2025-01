El murciano Miguel Maldonado confirma cuándo sustituirá a Carlos Sobera en 'First Dates': "El mejor programa del mundo"

El cómico murciano Miguel Maldonado está atravesando un momento profesional excepcional. Con un buen número de proyectos en marcha, ha logrado posicionarse como uno de los rostros más conocidos del humor en España, especialmente en la radio.

Su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público le han permitido brillar en programas como 'Martínez y Hermano's, donde su espontaneidad y su desparpajo le han dado aún más visibilidad. En una reciente aparición en este plató, Maldonado dejó entrever una posibilidad que ha emocionado a muchos de sus seguidores: su posible reemplazo de Carlos Sobera en 'First Dates'.

En una intervención el murciano ha elogiado elogiar a Sobera, que lleva años como presentador de este exitoso programa. “Desde el máximo respeto que yo le tengo a Carlos Sobera, que es el número uno, ojalá dure muchísimos años más”, comenzó Maldonado, dejando claro el cariño y respeto que siente por el conductor del programa de citas más famoso de la televisión. Sin embargo, añadió con una mezcla de humor y seriedad: “El día que Sobera se canse, First Dates, por favor os lo pido, me da igual... yo quiero estar aquí, quiero hacer lo que hace Sobera”. Con esta frase, el cómico ha confirmado su proyecto tener la oportunidad de tomar las riendas del programa, un deseo que parecía más una broma que una propuesta seria, pero que resonó con fuerza en los seguidores de la cadena.

Maldonado no solo ha hablado de la posibilidad de sustituir a Sobera, sino también de su relación con el programa, que sigue con fervor. El cómico ha confesado que First Dates es uno de sus programas favoritos, al punto de que lo ve "cada día". “Es lo mejor que he visto en mi vida, soy fan genuino”, comentó, destacando la calidad del formato y lo que supone para él.

Para añadir más énfasis a su admiración, relató una anécdota que recuerda con cariño: “Hace un par de años entró un chaval que estaba muy nervioso y le dice Matías, que es un genio absoluto, y le dice: ¿qué te pongo? Y le dice el chaval: ¿tenéis horchata?”. Una escena que, según el cómico, reflejaba la magia y la esencia única de First Dates: “¿Quién pide horchata en una cita? La gente que va a First Dates, el mejor programa del mundo”.