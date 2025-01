Las tres presentadoras del Benidorm Fest 2025: "Nosotras solo somos el hilo conductor de grandes estrellas"

Esta noche llega la tan esperada primera semifinal del Benidorm Fest 2025, y con ella, las tres presentadoras del evento, Inés Hernand, Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, se preparan para estar al frente del programa. Durante una rueda de prensa celebrada en el Mirador del Castillo de Benidorm, las presentadoras compartieron sus impresiones sobre lo que será esta nueva edición, en la que los cambios y novedades marcarán la diferencia. La cita será transmitida a las 22:50 horas en La 1, RNE y RTVE Play, y los espectadores ya pueden disfrutar del adelanto a través de ‘Benidorm Calling’, que comenzará a las 20:30 horas en RTVE Play.

El nuevo sistema de votación, que permitirá votar gratuitamente a través de la plataforma de RTVE Play, es uno de los grandes cambios de este año. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, mencionó en la rueda de prensa: “Todo preparado para esta noche con nuevo sistema de votación y una nueva forma de comunicar quién pasa a la gran final. Además, lo hacemos con unos compañeros de viaje inmejorables: por delante del Benidorm Fest estará David Broncano con ‘La Revuelta’. Por detrás del programa, Marc Giró y ‘Late Xou’”.

La presentación también destacó la calidad de los artistas que estarán en el escenario. Paula Vázquez elogió el nivel de los participantes: “Las puestas en escena son espectaculares. En España tenemos un nivelazo”. La presentadora subrayó el esfuerzo de los artistas y el papel que ellas desempeñan: “Son unos currantes, les vemos a todas horas ensayando. Nosotras solo somos el hilo conductor de grandes estrellas y ojalá que este festival les haga de trampolín porque se lo merecen”.

Inés Hernand no ocultó su alegría al hablar sobre el proyecto: “Es mi cuarto año y me parece un proyecto fantástico. Habéis hecho un trabajo espectacular desde RTVE. Abrazo esta oportunidad”. Hernand destacó la gran química que han logrado entre las tres presentadoras: “Tengo unas compañeras fantásticas, nos estamos apoyando un montón. Nos complementamos entre las tres. Nosotras estamos muy divertidas y la gente se va a divertir”, dijo.

Paula Vázquez, por su parte, reconoció lo especial de ser la veterana del grupo: “Me gusta ser la veterana porque me rejuvenecen, ellas llevan el Benidorm Fest y Eurovisión en la sangre. Inés y yo somos las de la locura y Ruth da mucha paz”. Ruth Lorenzo, aunque mostró algo de nerviosismo, se mostró emocionada por el reto que supone estar al frente del programa: “Estamos preparadas pero yo siempre me pongo un poquito nerviosa. Le tengo mucho respeto pero son mariposas”.

Inés Hernand hizo hincapié en la importancia de que el Benidorm Fest sea un escaparate para el talento nacional: “Si algo tiene que tener Benidorm Fest es marca España. Venimos a conquistar al público internacional. Hacemos un programa de entretenimiento poniendo en valor el talento emergente de los artistas de este país”. Ruth Lorenzo también quiso resaltar la importancia de cuidar la salud emocional de los participantes: “Yo sé lo que es subirse a ese escenario, pasar por una preselección, apostar tanto por solo tres minutos y tener esa oportunidad... Es importante que preservemos su salud mental y su emoción”. También agradeció el respaldo de RTVE al evento: “Es muy bonito ver cómo se ha transformado esta casa, que le tiene amor al talento y que quiere que brille ese talento”.

El cambio en el sistema de votación es otra de las sorpresas de esta edición. Por primera vez, los espectadores podrán votar de forma gratuita a través de RTVE Play. “Como artista lo agradezco porque no es bonito, porque te machacas y no disfrutas del momento tan increíble que estás viviendo. Ellos van a tener paz mental y así el sábado salen todos desde la misma línea”, comentó Ruth Lorenzo, quien destacó que los porcentajes de votación no se revelarán para evitar presiones innecesarias. El público podrá votar durante 15 minutos después de cada actuación, y la combinación de votos por SMS y a través de RTVE Play representará el 50% de la puntuación final.