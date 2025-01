Primeras palabras de 'El Cordobés' sobre la separación de Virginia Troconis: "Ahora estoy con..."

La relación entre Manuel Díaz, 'El Cordobés', y Virginia Troconis ha sido un ejemplo de estabilidad y entendimiento, convirtiéndose en un referente para muchas parejas. A lo largo de los años han demostrado que forman un verdadero equipo: tanto en la vida cotidiana como en los momentos más delicados.

Hace tan solo unas semanas Troconis salió en su defensa cuando una confusión mediática dio a entender que el extorero estaba arruinado. Además no hace ni unos pocos meses, Manuel Díaz contó públicamente su deseo de volver a casarse con ella para cumplir su sueño de tener una boda donde pudiera disfrutar plenamente.

En una reciente entrevista para la revista ¡Hola! el extorero ha compartido algunos nuevos detalles que permiten comprender más profundamente su relación y los valores que guían su vida familiar.

Manuel Díaz ha descrito 'El Desafío' como "la experiencia de mi vida, en un programa de televisión": para él ha sido una oportunidad de aprendizaje emocional: "He aprendido lo importante que son las personas y los sentimientos". A lo largo de las pruebas Manuel ha destacado por su empatía y capacidad de apoyo: "Cuando algún compañero se ha sentido dolido, he estado ahí rápidamente para apoyarlo".

El programa no solo ha supuesto un reto físico, sino también una oportunidad para salir de su zona de confort: "Mi profesión la tenía normalizada y en el programa te sacan un poco de tu zona de confort". A pesar de los desafíos ha disfrutado plenamente del proceso: "Me he sentido feliz cuando la gala había sido exitosa, con puntos guapos de emoción y pruebas bonitas".

Otro tema destacado de la entrevista fue la relación de Manuel Díaz con su padre, Manuel Benítez, quien lo reconoció oficialmente hace dos años. Sobre su vínculo actual Manuel explicó que: "Mi relación con mi padre es perfecta. Como la de cualquier padre y su hijo. Nos llamamos casi todos los días".

El extorero también expresó la admiración que siente por él, especialmente al escuchar sus historias y anécdotas taurinas: "Le pido que me cuente historias y batallas y me paso horas escuchándole. Me quedo embobado aunque muchas de las cosas me las sé".

Cuando se le preguntó si su padre alguna vez había expresado arrepentimiento por el pasado, Manuel fue claro: "No. Él vive muy al día y vive el momento. También estamos en este punto y no valen los arrepentimientos".

Su familia: un pilar fundamental

En cuanto a su familia Manuel Díaz habló desde el cariño y el orgullo sobre su esposa: Virginia Troconis, y de sus hijos. Sobre Virginia la definió como "la pieza principal de nuestra casa" y resaltó su fortaleza: "Su fuerza interior, su capacidad de sobreponerse a todo".

El amor y el respeto mutuo que comparten son evidentes, especialmente al recordar su deseo de volver a casarse con ella: "Mi mujer lleva detrás mucho tiempo porque dice que no disfrutó de nuestra boda porque estaba pendiente de todo. Dice que se merece una boda. Ya le he dicho que la haremos para las bodas de plata, que nos quedan tres añitos".

Manuel también ha destacado el orgullo que siente por sus hijos y la estabilidad familiar que han construido juntos: "Como padre, estoy muy orgulloso de mis hijos. Tienen las cosas muy claras y los dos tienen el apoyo tanto de su madre como del mío".

También ha respondido a las preguntas de la entrevista sobre si ha sufrido algún bajón emocional tras dejar los ruedos explicando que no ha tenido tiempo, y que con la cantidad de veces que ha viajado a Madrid, se ha hecho imposible concentrarse en este asunto: "A veces, me acompaña Virginia. A veces, me vengo solo. La verdad es que no paro de hacer cosas. Ahora estoy con proyectos de televisión, que lo tenía un poco más aparcado: 'El Desafío', 'Mark Singer'.."