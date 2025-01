Pablo Motos escribe una carta de paz a Broncano gracias a Alejandro Sanz: "Querido David, pelillos a la mar"

Después de meses de duelo, con acusaciones de vetos de invitados de por medio, la visita de este jueves de Alejandro Sanz a 'El hormiguero' ha servido para poner la primera piedra para conseguir algo que se veía bastante complicado: la reconciliación del programa de Pablo Motos con David Broncano y 'La revuelta'.

El cantante y compositor ha acudido al 'show' de Antena 3 para hablar de su próximo disco, que sacará en primavera. Pero ha descolocado al presentador cuando le ha preguntado por su relación con Broncano. "¿Por qué no hablamos de tu pelea con David?", le ha espetado.

"Tú sabes que juego al tenis con él de vez en cuando y está muy triste con esto porque a él le gustaría que os llevarais muy bien. Si quieres mandarle una notita o algo, yo voy el lunes a su programa", ha propuesto Sanz a modo de reconciliación de los dos presentadores. "Como me obligaste a venir antes que ir allí porque si no, no podía ir...", ha bromeado, aludiendo a la comentada entrevista del piloto Jorge Martín.

"El lunes voy a ir y me gustaría que le mandaras una notita y que yo se la pueda llevar. Yo lo que quiero es pacificar porque creo que los dos lo estáis deseando, en el fondo", ha proseguido Alejandro Sanz, ante las justificaciones de Motos: "Que yo no tengo nada contra él", se ha defendido. "Lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú", ha reiterado.

"Querido David, pelillos a la mar"

Sanz ha aprovechado el momento para tratar de que ambos sellaran las paces: "Pues ya está, si no tenéis nada, quedamos, hacemos una comidita y jugamos al pádel, al tenis o a lo que queráis". Motos, que ha reconocido que no sabe jugar al pádel ni al tenis, ha hecho otra propuesta: "Si queréis quedamos a boxear", ha ironizado.

Ahí ha sido cuando Motos ha echado mano de un folio y un bolígrafo para escribir lo que le ha ido dictando el cantante: "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison".

El cantante ha enseñado la nota a cámara y se la ha guardado para entregársela a su destinatario: "Con esto, me ahorro dos cosas. Primero, la pelea vuestra que la verdad no me agrada. Y segundo, me ahorro el regalo que le tengo que llevar a David el lunes", ha zanjado.