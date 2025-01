Estas son las operaciones estéticas de Gabriella, la murciana de 'La isla de las tentaciones': "Voy a ir al contenedor amarillo cuando me muera"

El regreso de Gabriella Adriana Hahlingag como tentadora VIP a 'La isla de las tentaciones' no ha dejado indiferente a nadie. Su presencia en esta edición ha desatado polémicas y ha levantado muchas dudas sobre su transformación física.

Tanto ha sido así que, en la primera gala, la murciana (que protagonizó un episodio polémico en el "bando del huerta") apareció tan cambiada que incluso a algunas les costó reconocerla.

Uno de los procedimientos más destacados a los que Gabriella se ha sometido es el lipofilling de glúteos, realizado en la prestigiosa clínica EGOS bajo la supervisión del reconocido Dr. Tiago Gomes: un procedimiento que consiste en la extracción de grasa de zonas como el abdomen mediante una liposucción cuidadosamente ejecutada. Posteriormente, esta grasa es purificada y estratégicamente inyectada en los glúteos y la zona de los hip dips para esculpir una silueta más voluptuosa y armoniosa.

A diferencia de otras técnicas como las inyecciones de silicona líquida, el lipofilling utiliza los propios tejidos del paciente, ofreciendo resultados más naturales y reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones o rechazo.

Más allá del lipofilling, Gabriella ha sido muy abierta acerca de los otros procedimientos estéticos que ha realizado. Durante una conversación con su compañero Napoli en 'Los vecinos de la casa de al lado', confesó que se ha sometido a una operación de abdomen: "Me operé la tripa, me operé el culo y me voy a operar las tetas otra vez".

En ese momento, Gabriella incluso levantó su camiseta para mostrar los resultados, defendiendo su derecho a realizarse los retoques que considere necesarios: "Lo haré las veces que me dé la gana".

La murciana ha sabido responder con carácter a las críticas y preguntas de la audiencia sobre sus operaciones. Ante comentarios que insinuaban envidia o juicio, Gabriella respondió con contundencia: "¡Apesta a envidia desde aquí!". Además, no ha dudado en bromear sobre su transformación, señalando con humor que "voy a ir al contenedor amarillo cuando me muera".