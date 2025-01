Marc Giró, eliminado de 'La revuelta' a pesar de su éxito: esta es la razón que da RTVE

Marc Giró ayer se estrenó como presentador de su habitual show, pero ahora en La 1. Televisión Española decidió testar el formato en la noche del martes y la jugada ha salido muy bien: no solo ha triplicado su audiencia habitual, sino que ha sido líder de la noche frente a otros formatos potentes.

Y aunque esto son muy buenas noticias para el catalán, ayer no salió en televisión todo lo que tenía que hacerlo, pues a pesar de haber sido anunciado como invitado en 'La revuelta', el presentador de 'Late Xou' finalmente no apareció en la emisión de televisión. Aunque esto no quiere decir que no participara en el formato.

Según cuenta RTVE al portal Vertele, Marc grabó una intervención de unos minutos a través de videollamada que finalmente no pudo verse a través de La 1 porque el audio contaba con un retardo de 10 segundos, lo que hizo que los presentadores no se entendieran bien durante la conexión.

Finalmente, al ver lo ocurrido durante la grabación, RTVE no emitió esta parte del programa, que sí se pudo ver en el teatro, y dejar el resto de contenidos que se habían grabado ese día. De esta forma, la corporación afirma que tanto Giró como Broncano decidieron de mutuo acuerdo cortar esta parte ya que "el fallo técnico no permitió que se emitiera al no llegar a la calidad televisiva exigida".