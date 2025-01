Adiós al gazpacho murciano de Belén Esteban: a partir de ahora, solo trabaja en este sector

Belén Esteban ha demostrado ser una de las figuras públicas más resilientes e inteligentes de España. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' es un ejemplo de superación: una mujer que ha sabido sortear los obstáculos que la vida le ha puesto uno tras otro hasta convertirse en un referente para muchas personas.

Su carrera televisiva sigue en un momento excelente y después de su éxito reciente junto a David Broncano, ha ha vuelto por tercera vez al plató de 'La Revuelta', tomando las riendas del programa de manera momentánea y dejando claro que no solo es una invitada estrella, sino también una presentadora capaz de conectar con la audiencia como pocos.

Uno de los grandes aciertos que han permitido a Belén Esteban brillar con luz propia es su capacidad para soltar lastre y dejar atrás las cosas que no funcionan. Un caso paradigmático de esta habilidad lo encontramos en su empresa de alimentación, Los Sabores de la Esteban, que recientemente ha vendido tras un período de dificultades financieras y problemas derivados del control de precios.

La empresa, que fabricaba gazpacho en Murcia, tuvo un inicio brillante en 2021, logrando beneficios de más de 160.000 euros en su primer año. Sin embargo, con el paso del tiempo, el negocio comenzó a perder fuerza. "Yo ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el precio que quería. Yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo", explicó la socialité en su reciente visita al programa Collapse de TV3, dejando claro que esta falta de control fue uno de los principales motivos de su decisión.

El futuro de Belén Esteban

Además, su apretada agenda televisiva no le permitía dedicar el tiempo necesario para involucrarse plenamente en el negocio. "Mis múltiples compromisos en televisión no me dejaban tiempo suficiente para mi proyecto alimentario", admitió la colaboradora, reconociendo que la venta de su empresa ha sido una decisión estratégica que le permite cerrar esta etapa con ganancias y sin comprometer su reputación como empresaria.

A partir de ahora, Belén Esteban se dedicará exclusivamente al sector televisivo, donde continúa triunfando. "Gracias a Dios, tengo el mismo contrato que tenía en Telecinco", reveló en su entrevista con Ricard Ustrell, refiriéndose a su relación laboral con la productora Fabricantes Studio, que sigue apostando por ella en proyectos como Ni que fuéramos Shhh.

El futuro de Belén Esteban parece estar enfocado en la televisión, donde ha sabido reinventarse una y otra vez. Mientras su empresa de gazpachos quedará como una etapa cerrada, su capacidad para evolucionar y adaptarse le asegura un lugar en la cima del entretenimiento español.