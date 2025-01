Rosa gana 'Pasapalabra' a pesar del fallo en el Rosco: 1.072.000 euros

En el último episodio de 'Pasapalabra', ha ocurrido algo verdaderamente insólito que ha dejado a todos los espectadores sin palabras.

Rosa, la concursante coruñesa que se ha ganado el cariño del público, estaba a un paso de llevarse el codiciado bote de 1.072.000 euros, cuando un fallo inesperado en el Rosco dio un giro de 180 grados al programa.

Todo empezó en el momento en que Rosa, que había empezado la prueba con un ritmo excelente, metió la pata al dar la respuesta "Bayaseto", en lugar de "Bayaceto", el nombre del Sultán otomano apodado "El Rayo", que gobernó entre 1389 y 1402.

Roberto Leal tuvo que intervenir para explicar por qué la respuesta de Rosa no podía ser considerada correcta. "Has dicho 'Bayaseto' y es 'Bayaceto'", comenzó diciendo el presentador, señalando que la confusión entre las letras 'S' y 'C' era el motivo del fallo. A continuación, Leal explicó: “¿Qué pasa aquí? No es un seseo propio de tu habla, porque normalmente no seseas. Si sesearas habitualmente tendríamos que darlo por bueno, pero se te ha bailado la 'S' por la 'C', en este caso tenemos que darla por incorrecta. La sabías, la has corregido rápido, pero es fallo”.

A pesar de este error, Rosa continuó con la prueba y, después de un impresionante inicio con seis aciertos seguidos, logró mantenerse siempre por delante de su rival, Manu. Sin embargo, el duelo no estuvo libre de sorpresas, ya que Manu cometió también un error inesperado al confundir "testador" con "tasador", lo que le costó la derrota. Con la victoria en sus manos, Rosa intentó conseguir el gran premio pero el error en la respuesta de "Bayaseto" acabó con sus opciones de ganar el bote millonario.