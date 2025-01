El comienzo de año ha vuelto a apuntalar la victoria de 'La Revuelta' en la insólita batalla televisiva que se libra en la franja del access prime time . El programa de David Broncano en TVE ha asestado un nuevo revés a Pablo Motos invitando por tercera vez a Belén Esteban tras Las Campanadas de Fin de Año.

El primer duelo del año 2025 ha dejado a 'La Revuelta una cifra de 5.344.000 espectadores únicos y un impresionante 17.4% de cuota de pantalla, superando a 'El Hormiguero', que a pesar de su destacada entrevista con los actores María Hervás y Fernando Gil, se quedó en 4.372.000 espectadores únicos y un 13.2% de cuota de pantalla.

La 'princesa del pueblo', con su desparpajo y su carisma, ha ocupado el centro del escenario siendo protagonista de la noche y haciendo gala de una química evidente con Lalachus y constantes guiños a David Borncano.

La nueva victoria de 'La Revuelta' ha generado una amplia reacción en redes y en el mundo de la televisión: especialmente entre los profesionales de este este medio. Uno de los comentarios más esperados fue en su día el de Roberto Leal: uno de los presentadores más queridos y respetados del panorama televisivo que, aunque actualmente está en Antena 3 en 'Pasapalabra' y 'El Desafío' dio su auténtico salto a la fama gracis al regreso de Operación Triunfo en 2020 en RTVE.

El presentador aprovechó la promoción de su nuevo programa 'López y Leal contra el canal' para pronunciarse sobre la batalla de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta. Explicando que no los consideraba competencia directa aunque coincidieran en el mismo horario: "yo creo que 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' no son competencia, aunque vayan en la misma franja. Son cosas diferentes y Pablo lleva 19 años con su programa, es un misil".

Al hablar de la situación actual de la televisión en España, Roberto Leal celebró que la competencia entre ambos programas enriquezca el panorama audiovisual. "La tele que estamos viviendo ahora me parece que es muy divertida y que cuando hay competencia te hace ser mejor. Es un espectáculo que en tres cadenas distintas, en el mismo horario, haya productos diferentes... ya que cada uno elija lo que quiere ver".

A la hora de elegir su programa preferido Roberto Leal dejó claro su afecto por 'El Hormiguero', al cual ha estado ligado durante años. "Yo me quedo con 'El Hormiguero', evidentemente. Y porque llevo 19 años viéndolo y conozco el producto, pero me voy a asomar a todos porque también es mi obligación como profesional", aseguró. Sin embargo, sobre si iría como invitado a 'La Revuelta', dejó claro que no podría ser posible debido a su contrato con otra cadena: "Ya no podré ir porque tengo contrato de cadena". A pesar de ello, confesó que tiene muchas ganas de acudir, pero por razones profesionales no podrá hacerlo: "Pero me quedaré con las ganas, de hecho tengo más ganas de ir a 'El Hormiguero' porque cada vez que voy me divierto mucho".