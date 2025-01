La nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones' ha llegado cargada de tensión y novedades. En el primer día de emisión ya se ha activado el protocolo de abandono en dos ocasiones lo que da a entender que estamos ante una octava entrega que va a dejar huella entre los seguidores del reality más polémico de la televisión en España.

Esta nueva temporada ha vuelto a traer a la conversación algunos de los momentos más polémicos vividos el año anterior: entre ellos, lo ocurrido entre Gabriela, Alex y Marieta.

Más allá del papel de Gabriela como tentadora VIP y todo lo que dio de sí su relación con Alex, uno de los aspectos que más llamó la atenci´n de la murciana fue su 'antes y después': y es que, durante la septima temporada, comenzaron a circular unas fotos del pasado oscuro de la murciana que no tardaron en hacerse virales.

En el vídeo que recogia estas fotos se podía ver a Gabriela completamente diferente a como los usuarios estaban acostumbrados: con un cambio físico radical que daba cuenta de la asombrosa transformación que había sufrido a lo largo de los años.

Ahora Gabriella ha vuelto a 'La isla de las tentaciones': "Soy murciana, participé en 'La isla de las tentaciones 7' y me enamoré de Álex y aunque salimos juntos, con boda incluida, no nos fue bien. Yo no tiro la toalla, este anillo ya no lo necesito, pero vosotros sí que me vais a necesitar a mí. ¡Que empiece el juego!".