Esta octava temporada de 'La isla de las tentaciones' ha dado el pistoletazo de salida con una cara conocida por los seguidores del programa: Gabriella, la tentadora murciana que se hizo famosa durante la séptima edición por su intensa historia de amor con Álex.

En su participación anterior, Gabriella sorprendió a todos los espectadores al enamorarse de Alex, quien llegó al programa de la mano de su pareja Marieta. La relación entre ambos dio mucho que hablar.

Ahora, con el estreno de esta nueva temporada la pasada noche de reyes, los espectadores han sido testigos del sorprendente regreso de Gabriella a 'La isla de las tentaciones': la tentadora murciana ha vuelto con la firme intención de encender de nuevo las pasiones.

En su presentación, Gabriella ha hecho una revelación que ha dejado a todos sorprendidos: su relación con Álex, que nació en la edición anterior e incluso llegó al matrimonio, ha terminado.

Con su característico desparpajo, Gabriella ha explicado sin rodeos lo que sucedió después de su participación en la isla: "Soy murciana, participé en 'La isla de las tentaciones 7' y me enamoré de Alex. Aunque salimos juntos, con boda incluida, no nos fue bien", ha comentado. Su testimonio ha dejado claro que a pesar de que llegar a dar el paso de casarse, la relación no consiguió superar los obstáculos suficientes y terminó de forma abrupta.

La de Alex y Gabriella es una de las historias más recordadas por los seguidores del programa, especialmente por la intensidad de la conexión que parecía surgir entre elos en la hisla. Sin embrargo, después de la boda, las cosas no fueron como esperaban. "Este anillo ya no lo necesito, pero vosotros sí que me vais a necesitar a mí", dijo Gabriella con determinación, dejando claro que no tiene miedo de seguir adelante y de conquistar a quien se cruce en su camino.

A su regreso a la isla, Gabriella se mostró dispuesta a jugar el juego de las tentaciones una vez más, demostrando que su experiencia en el programa no le ha restado seguridad, sino que la ha hecho aún más fuerte. "Que empiece el juego", sentenció, mientras dejaba en claro que no tiene intención de quedarse atrás y que está lista para enfrentar los nuevos desafíos que le traerá esta octava edición del reality.