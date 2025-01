A muchos seguidores de 'La isla de las tentaciones' les suena la cara de Gabriella: una de las tentadoras que fueron presentadas ayer en el estreno de la octava temporada del reality.

Durante su presentación en la villa, no pasó desapercibida entre las concursantes, quienes empezaron a cuchichear conforme ella se acercaba. Algunas comentaban lo mucho que se parecía a una tal "Gabriella", como si hablara de una amenaza. Y es que la murciana está muy presente en la memoria de los seguidores del concurso por su reciente relación con Alex: uno de los concursantes de la pasada edición, qué terminó separándose de su novia Marieta y con quien llegó incluso a casarse.

Sin embargo, además de su paso por 'La Isla de las Tentaciones', Gabriella tuvo su minuto de polémica gracias a unas polémicas declaraciones que tuvieron mucho impacto en redes sociales.

Durante la fiesta del Bando de la Huerta en Murcia, la tentadora fue entrevistada y al ser preguntada por los derechos de la mujer en España, hizo una reflexión machista por la que después tuvo que pedir disculpas: "Yo soy muy antigua, entonces pienso que las mujeres hay cosas que no pueden hacer. O sea, hay cosas que pueden hacer que los hombres no, y al revés. Las mujeres directamente son más de... Suena machista, pero son de limpiar, de hacer cosas de criar hijos".

La murciana continuo en la misma línea, afirmando que aunque las mujeres pueden trabajar, no deberían hacerlo en empleos físicamente exigentes, como el de albañil: "Hoy en día, y lo he pensado toda mi puta vida, a mí me encanta tener mi marido que me mantenga".

Finalmente y tras la repercusión de sus palabras, Gabriella tuvo que salir a pedir disculpas: "Quiero pedir disculpas públicamente por los comentarios desafortunados que hice en una entrevista que me hicieron el otro día en las fiestas de mi ciudad", escribió en un mensaje. "En ningún momento pensé que podían llegar tan lejos mis palabras y siento haber podido ofender a tanta gente. Esa no es ni de lejos mi verdadera posición ni mis pensamientos en relación con los derechos de las mujeres".