Maite Galdeano ha vuelto a ponerse nuevamente en el foco de atención. La madre de Sofía Suescun no solo ha vuelto a ser tertuliana en el programa ¡De Viernes!, donde comparte su perspectiva sobre la actualidad y su propia vida, sino que también ha dado un importante giro en su situación personal y económica.

En las últimas semanas, se ha confirmado que Galdeano ha vendido su piso en La Manga del Mar Menor, Murcia, para trasladarse a Madrid, una decisión que podría estar relacionada con su intención de acercarse a su hija, a pesar de los conflictos familiares y legales que enfrentan. Según Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, "os puedo confirmar, hoy lunes 30 de diciembre, que Maite ya ha firmado la venta de su piso de La Manga, ha puesto rumbo a Madrid y empieza su mudanza para vivir aquí".

El futuro del dinero obtenido por la venta

Aunque no se conocen detalles exactos sobre la suma obtenida en la operación inmobiliaria, Maite tiene claro en qué quiere invertir este dinero: en un terreno cerca de la casa de Sofía para construir su nuevo hogar. "Me voy a comprar cerca de mi hija un terreno para hacerme una casita", afirmó la navarra durante una entrevista en ¡De Viernes! donde también pidió públicamente a su hija que le aconseje en el proceso: "Me gustaría, en ese sentido, que me ayudases. Que me aconseje respecto a arquitecto o materiales".

Galdeano también adelantó que su nueva vivienda no será tan ostentosa como la de Sofía Suescun: "No aspiro a tener 'el casoplón' que tiene Sofía, pero sí que querría una piscina y una buena casa para iniciar mi nueva vida".

Además de su mudanza, Maite ha retomado su papel como tertuliana en televisión, mostrando que está decidida a reinventarse tras un año que describe como "el peor de mi vida". "Estoy hecha un cuadro y resurgiendo de mis cenizas. En estas fechas lo estoy pasando realmente mal", confesó durante su regreso a la televisión, dejando claro que la relación con su hija es una herida abierta: "Me dolió todo lo que dijo (su hija la semana pasada), sobre todo que la infravaloro, cuando yo siempre la he endiosado".

En este nuevo capítulo de su vida, Maite no está sola. Aunque ha preferido no revelar muchos detalles, mencionó que está conociendo a un abogado madrileño: "Nos estamos conociendo, no hay prisa, pero sí, da felicidad y apoyo".

Conflictos familiares y desafíos legales

Sin embargo, esta etapa de cambios también viene acompañada de tensiones. Sofía Suescun y Kiko Jiménez, pareja de su hija, han interpuesto órdenes de alejamiento contra Galdeano, lo que podría complicar sus planes de vivir cerca de ellos.

Por el momento Maite residirá temporalmente en otra zona de Madrid mientras espera concretar la compra del terreno y construir su casa. Aunque sus intenciones parecen estar motivadas por un deseo de reconciliación, la situación legal y los comentarios de Sofía y Kiko indican que este reencuentro está lejos de ser sencillo.