Las Campanadas de fin de año en TVE, presentadas por David Broncano y Lalachus, fueron el centro de un debate que trascendió mucho más allá de la celebración y los brindis. El gesto de la humorista durante la retransmisión causó un gran revuelo en las redes sociales y desató una polémica que ha dividido a la opinión pública. El incidente se produjo cuando Lalachus mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la vaquilla del popular programa ‘Grand Prix’, lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia las creencias religiosas.

Este gesto fue inmediatamente criticado por algunos sectores, incluido el grupo ‘Hazte Oír’, que no tardó en presentar una denuncia contra Lalachus, David Broncano y el presidente de RTVE, José Pablo López. La denuncia señala lo que consideran un acto de burla hacia millones de españoles que profesan esta religión.

En medio de las críticas, surgió el apoyo de diversas figuras públicas, entre ellas Raquel Martos, escritora y excolaboradora de El Hormiguero. Martos no dudó en pronunciarse en defensa de Lalachus. A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), Martos expresó su desacuerdo con la intensidad de los ataques a la humorista, y escribió: “No me imagino al Jesucristo que describe la Biblia insultando a Lalachus con la violencia que leo por aquí, ni denunciándola por una estampita con una mascota.” Afirmó que, aunque siempre intentaba empatizar con los sentimientos religiosos, no podía entender la magnitud de la reacción que había causado la imagen.

El comentario de Martos suscitó nuevas respuestas. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron lo que consideraban una "doble vara de medir", argumentando que, aunque los ataques personales hacia Lalachus eran injustificables, la humorista también había usado un espacio de gran audiencia para hacer una broma que podía haber resultado ofensiva para otros. En respuesta a esta crítica, Martos volvió a defender a Lalachus y señaló: “No veo ataque alguno. Hace homenaje al ‘Grand Prix’ y guiño a Ramón García y usa la iconografía religiosa (se ha hecho mil veces) en una imagen totalmente naif. En cualquier caso, eso es interpretable. Los insultos son clarísimos y con ánimo claro de herir.”

De este modo, Raquel Martos dejó claro que para ella lo que había hecho Lalachus no era un ataque, sino una referencia inocente a un programa de televisión y a una figura muy querida por los españoles.