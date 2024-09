'Pesadilla en la cocina' estrenó nueva temporada este martes 3 de septiembre visitando el restarante Nicasso, en la ciudad de Barcelona, y vivió unas situaciones alucinantes con unos bichitos muy rechazados por la sociedad: las cucarachas. Estos insectos estaban bastante presentes en el lugar de grabación y el cocinero no pudo creer lo que le contó la camarera del local.

"Oye, una cosa, cuéntame, ¿a ti qué te parece qué pasa aquí en este local?" comenzaba preguntando Alberto Chicote al empezar la cata de comida de la carta del restaurante, a lo que la camarera afirmaba en un total a cámara que "yo a Chicote le voy a decir la verdad, porque no me voy a callar nada. Él tiene que saberlo todo para poder así tener una solución".

Entonces la mujer se sinceraba diciendo que "las cucarachas, hay cucarachas, muchísimas. Muchísimas cucarachas, que no debemos dejar nada fuera". Entonces el cocinero apartaba un pincho de tortilla que tenía en la mesa diciendo que "la tortilla estaba fuera", a lo que la empleada afirmaba que "no, pero estaba en la cámara. Yo digo de un día para otro".

Fue entonces cuando la mujer se sinceró sobre la forma con la que acababan con estos animales: "A veces las matamos con el soplete. Le pasamos a toda la cocina y salen bastante". Ante la pregunta de cada cuanto limpian el local, la camarera afirmaba que "En realidad, profundo, desde que yo estoy aquí, nunca se ha limpiado", y le señalaba unos cables que había fuera de su sitio. Ante esto, Chicote afirmaba que "vamos a ver: si lo que me extraña es que no haya salido ardiendo el chiringuito."