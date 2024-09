Sonsoles Ónega es una de las presentadoras más queridas y exitosas destacadas de toda la parrilla de la televisión en España. Al frente del exitoso programa vespertino ‘Y ahora Sonsoles’ y con una larga trayectoria profesional, la periodista se ha consolidado como una figura central en el panorama televisivo español.

En cuanto a su vida personal, Sonsoles ha tenido varias etapas significativas: por un lado, fue esposa del abogado Carlos Pardo, con quien estuvo casada desde 2008 hasta 2019 y con quien tuvo dos hijos: Yago y Gonzalo. Después de su divorcio actualmente está en una relación con Juan, un financiero de 52 años.

Pero aunque la relación con Juan es discreta e íntima, la vida sentimental de la presentadora ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática debido a una inusual oferta recibida en su programa 'Y ahora Sonsoles'. Ernesto, un hombre que se autodenomina ‘destrozabodas’, y que ofrece sus servicios en Internet para paralizar bodas a demanda ha propuesto sus servicios para interrumpir la de la propia Sonsoles. Originalemnte Ernesto se ofrece a irrumpir en las ceremonias diciendo que es el gran amor de la vida del protagonista y que se fugara con él o ella, todo por un precio de 500 euros. En el caso de la periodista, ha añadido un descuento especial del 10% , lo que reduciría el costo a 450 euros.

Esta particular oferta no ha pasado desapercibido en el programa, donde el tema de la boda de Sonsoles se ha convertido en el centro de los colaboradores del plató y donde no han podido contener su sorpresa y han comenzado a especular sobre cómo sería una boda con Ernesto como intruso.