El mítico programa de Antena 3, 'Pasapalabra', es a estas alturas uno de los pilares de la televisión en abierto y actualmente se encuentra en su momento más brillante: con la celebración de su episodio número 1.000 a la vuelta de la esquina y algunos de los datos audiencias que son la envidia de cualquier cadena de televisión.

Este hito no solo marca un logro casi sin precedentes en la televisión de neustro país, sino que también va a dar lugar a un evento especial que reunirá a importantes exconcursantes en una competencia por un premio extraordinario de 100.000 euros. Los seguidores del programa esperan con ansias este especial, donde los mejores participantes de la historia del concurso se verán las caras en una lucha que promete ser inolvidable.

Mientras tanto, el programa continúa su curso habitual, con nuevos concursantes tratando de dejar su huella en el escenario de 'Pasapalabra'. Entre ellos Manu se ha convertido en una de las figuras más destacadas de las últimas semanas, aunque Antena 3 ha decidido dejarlo fuera de la carrera por los 100.000 euros del especial, aunque Nacho sí que va a competir.

Más allá de su valor como jugador, Manu también ha demostrado su inconmensurable calidad humana protagonizado un momento especialmente emotivo al despedirse de los invitados que lo han acompañado durante la semana pasada: Almudena Cid y Javi Collado, figuras clave en su apoyo, abandonaron el concurso, y Manu no dejó pasar la oportunidad de expresar su agradecimiento de una manera conmovedora.

"Con Javi me he sentido como en casa porque yo soy de Collado Villalba, aunque no me importaría ser de Toledo o de Santiago, que son ciudades que podría conquistar el Cid, que ya me ha conquistado a mí", comentó Manu en un tono cálido y humorístico, refiriéndose a su conexión especial con el actor. Este gesto de cariño y gratitud hacia los invitados es un reflejo del espíritu de compañerismo y cercanía que caracteriza al programa.