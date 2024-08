No queda en España quien todavía no sepa que Jorge Fernández es el carismático presentador de ‘La Ruleta de la Suerte’: una figura entrañable que se ha consolidado como un peso pesado de la televisión española después de más de 15 años al frente del popular concurso de Antena 3.

A lo largo de su trayectoria, Fernández ha sabido cómo conquistar al público a través de su simpatía, naturalidad y una complicidad innegable con los concursantes y espectadores que muchos intentan imitar para reproducir su evidente éxito.

Este éxito que ha mantenido viva a 'La Ruleta de la Suerte' como uno de los programas más vistos de la televisión española se debe entre otras cosas pero en gran parte a la química entre Fernández y su equipo, especialmente con Laura Moure: la azafata que le acompaña desde hace años.

Recientemente, las redes sociales se han puesto al rojo vivo con especulaciones sobre una posible relación entre Jorge Fernández y Laura Moure. Los rumores han empezado a circular después de que ambos compartieran momentos de gran complicidad en pantalla y en redes sociales. Sin embargo, Fernández ha salido al paso para aclarar que su relación con Moure es estrictamente profesional y basada en una profunda amistad, fruto de años trabajando juntos. "Nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho, pero más allá de eso, no hay nada", aclaró el presentador, zanjando las especulaciones.

Polémica por estas declaraciones de Jorge Fernández

Pero más allá de su vida profesional y personal, Jorge Fernández ha acaparado titulares por su postura firme en defensa de una tradición española en riesgo de desaparecer: los bares de barrio. En una entrevista reciente, Fernández expresó su inquietud ante la posibilidad de que estos establecimientos, que forman parte del tejido social de muchas comunidades, desaparezcan debido a los cambios en las normativas, el aumento de los alquileres y la transformación urbana.

Para Jorge, estos bares no son simplemente lugares donde tomar algo, sino auténticos refugios donde se forjan amistades, se comparten historias y se vive la esencia de la vida cotidiana española. "No me imagino perder el bar de abajo, es como mi segunda casa. Esos lugares no solo nos sirven, nos conocen y nos cuidan. Son una parte fundamental de nuestra cultura", declaró Fernández visiblemente preocupado por el futuro de estos espacios.