Esta temporada 2024/2025 la tradicional competencia por la audiencia vespertina entre los principales programas de televisión en España ha comenzado antes de lo habitual. El lunes 26 de agosto, tanto ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3 como ‘TardeAR’ de Telecinco dieron el pistoletazo de salida a la nueva temporada: adelantándose una semana a lo que suele ser habitual (principios de septiembre) en sus estrenos.

Con ajustes en sus horarios y estrategias renovadas, ambos programas han buscado hacerse con el favor de una audiencia que cada vez se vuelve más disputada y a la que también hay que sumar el desafío de 'Ni que fuéramos Sh' que ha decidido mantener su vuelta para la próxima semana.

El regreso de Sonsoles Ónega con novedades y un fichaje sorpresa

Sonsoles Ónega ha vuelto a la pantalla de Antena 3 con una tercera temporada de ‘Y ahora Sonsoles’ que ha sorprendido desde el comienzo: para empezar, el programa ha ampliado su duración, comenzando a las 17:00 horas, una hora antes de lo habitual en un claro movimiento para adelantarse a su principal rival ‘TardeAR’. Rodeada de bailarines y al ritmo de “Dancing Queen” de ABBA, Ónega agradeció la hora adicional de emisión que, según sus palabras, “nos han regalado”.

Miguel Lago, uno de sus colaboradores, no dudó en hacer referencia a la pugna con Ana Rosa Quintana y destacó lo inusual de iniciar la temporada en pleno agosto. Lago bromeó sobre la batalla por la tarde entre ambas presentadoras, sugiriendo que tanto Ana Rosa como Sonsoles “son gente que no quiere estar en casa”. Pese a la broma, la presentadora ha dejado claro que, desde su perspectiva, “aquí no hay ninguna pelea”.

El programa no solo estrenó horario, sino que también incorporó a la ex Miss España María José Suárez como nueva tertuliana, quien fue el foco de atención al compartir detalles de su reciente y mediática ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. En un movimiento estratégico, ‘Y ahora Sonsoles’ arrancó su emisión sin pausas publicitarias y mantuvo el interés del público al ir mostrando a Suárez en su preparación antes de la entrevista, que se realizó a las 17:30 horas, asegurando así una alta retención de audiencia y 'reventar' el comienzo de Ana Rosa en Telecinco.

‘TardeAR’ responde con la unión de Ana Rosa y Jorge Javier

Por su parte, ‘TardeAR’ inició su segunda temporada con la tan esperada aparición conjunta de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez. Este encuentro, anticipado como uno de los momentos más jugosos de la temporada, no defraudó. La entrevista, que tuvo lugar en los últimos minutos del programa, estuvo marcada por un constante cruce de pullas y bromas entre ambos presentadores.

Jorge Javier, siempre provocador, no dudó en referirse a la cancelación de ‘Sálvame’ el año pasado, insinuando que Ana Rosa había sido la responsable directa al ocupar su franja horaria con ‘TardeAR’. La conversación, aunque en tono humorístico, reflejó la tensión que aún persiste entre ambos, sobre todo en lo referente a la influencia de Quintana en la reestructuración de las tardes de Telecinco.

Otro momento destacado fue cuando Vázquez, en tono ácido, sugirió a Ana Rosa que dejara de hablar de política en su programa y “dejara en paz a Pedro Sánchez”, comentario que arrancó sonrisas en el plató pero también evidenció las diferencias editoriales entre ambos. La entrevista culminó de manera abrupta, sin despedida, cuando la emisión fue cortada para dar paso al siguiente programa, ‘Reacción en cadena’, lo que añadió un toque de suspense al ya intenso encuentro.

El enigma de las audiencias: un retraso inédito en la publicación de los resultados

En un giro inesperado, la publicación de las audiencias de este lunes, cruciales para medir el impacto del estreno de ambos programas, ha sufrido un retraso debido a un fallo técnico. Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias televisivas en España, ha informado de un problema en el proceso de validación de resultados que ha impedido que que los datos estuvieran disponibles a primera hora de la mañana del martes.

Este incidente, aunque no frecuente, ha generado aún más expectación en torno a los datos, ya que el rendimiento de ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’ en su primer día de emisión de la temporada podría ser decisivo para establecer la dinámica competitiva de las tardes durante los próximos meses.