Marisa Martín Blázquez ha captado la atención de todos al compartir en sus redes sociales una impactante fotografía en la que se lanza de cabeza desde lo que parece ser un velero a un mar cristalino. Con una figura impresionante, Marisa aparece en la imagen vistiendo un pequeño tanga y dejando al descubierto uno de sus pechos.

La foto rápidamente se volvió viral, generando una avalancha de comentarios en las redes. Mientras muchos elogiaban el increíble estado físico de la colaboradora a sus 59 años, otros comenzaron a cuestionar la autenticidad de la imagen, preguntándose si realmente era ella: "¿Cómo puede tener una mujer de 60 años ese cuerpo?".

Esta duda se extendió entre los usuarios, y uno de ellos contactó con la redacción de nuestro programa para revelar una información que pone en aprietos a la colaboradora de 'Fiesta'. Según este usuario, la imagen de Marisa saltando desde un barco no es real, sino que ha sido tomada de Internet. Así lo explicó Omar Suárez: "Me han llegado mensajes desde la redacción diciendo que esa imagen es falsa, que no es ella, que fue sacada de Pinterest".

Verónica Dulanto, sorprendida por la revelación, pidió a Omar más detalles: "Pero, ¿quién dice que la imagen es falsa?". Omar mostró entonces las supuestas pruebas: "Mira, aquí se ve que esa imagen fue publicada en este portal hace tres años, es idéntica".

La presentadora de 'Fiesta' comprobó que efectivamente se trataba de la misma imagen, a lo que Marisa intentó justificar: "Es que a veces, si revisamos mi Instagram, cuando no puedo subir una foto en un momento determinado, recurro a fotos antiguas que tengo en mi móvil". Sin confirmar ni desmentir si la imagen era suya, Marisa respondió: "Yo, como la Barbie, no hablo de mi vida privada". Finalmente, Marisa, visiblemente incómoda por la situación, prometió a Verónica que el próximo jueves 15 le mostraría fotografías de ese día para demostrar si era ella o no.