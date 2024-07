Telecinco esta de enhorabuena con ‘First Dates: Hotel’,. El nuevo spin off de ‘First Dates’ ha cumplido sus dos principales premisas en su estreno: mucho amor y humor. Esta noche, a partir de las 22:50 horas, nuevos participantes dispuestos a enamorarse en la televisión.

Como bien explicaron Lidia Torrent y Carlos Sobera durante la promoción. En esta nueva versión habrá “pasión, ha habido carne, ha habido sentimiento, ha habido emoción, ha habido anticitas también. El hotel tiene mucho duende y nuestros daters se han entregado".

El presentador Carlos Sobera explicaba entonces que esta nueva versión que llega a Telecinco sigue un poco la misma dinámica que el 'First Dates' normal, pero con una diferencia: en este spin off contaremos con el antes y el después de la cita. Antes ellos no sabrán quien es su cita, “pero se empiezan a ver, a conocer, a intuir en la piscina, el cuerpecito, en no sé qué…”.

Sobre si surge el amor o no, los presentadores han dejado claro que “sí, mucho”. Además, habrá parejas de todas las edades, según adelantan. Y eso sí: nos cuentan que habrá participantes que pasen semanas con ellos porque no consigan encontrarle pareja, pareciendo un running gag del espacio, pero que finamente “conseguimos una maravilla”.