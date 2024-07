Onur Tuna se ha convertido en uno de los intérpretes más cotizados de las telenovelas turcas. Tras su éxito en 'Pecado Original', la serie que emite Antena 3 en su franja de tarde en la que encarnó a Alihan, vuelve a la televisión de nuestro país con 'Una vida perfecta', un atractivo drama romántico con elementos de thriller, que Telecinco estrena este miércoles a las 22:50 horas en simulcast con Divinity.

En esta nueva producción de la compañía audiovisual Ay Yapim, interpretará a Mesut Öztürkmen, un atractivo policía que investiga Şebnem, personaje al que da vida por Hilal Altinbilek ('Tierra Amarga') de la que sospecha que oculta algo de su pasado. YOTELE ha viajado hasta Estambul para entrevistar al protagonista de la nueva serie de Telecinco.

¿Qué hace especial al personaje que interpreta en 'Una vida perfecta'?

He leído una historia de una mujer muy fuerte y es algo que necesitábamos aquí en Turquía. En la vida a veces parecemos falsos y, a pesar de todos esos falsos, un hombre enamorado de una mujer puede ayudar a esa persona a salir adelante de una vida no tan agradable con su amor. Mi personaje es un policía, pero también inicio su educación en psicología en una gran universidad de Turquía y tiene traumas de su madre en la vida. En este proyecto, él está evolucionando y ayudando y por eso decidí aceptar este papel.

¿Qué significa para ti una mirada y que transmites con ella?

Es la química que todos los actores tenemos que mostrar y para ello hay que trabajar mucho antes y durante el rodaje de la serie. Al final todos somos actores muy experimentados y esas miradas salen naturalmente. Los intérpretes descubrieron su lugar en el guion porque es un trabajo en equipo. Al ser actor, para mí también es importante serlo en mi vida cotidiana. Caminando por la calle, si veo una ventana abierta, puedo hacer una descripción completa de un lugar. En todo momento puedo recordar lo que he visto en ese lugar y lo que ocurre. Creo que es mi trabajo, recordar todo.

¿Cómo definirías tu personaje en la serie?

El personaje tiene un carácter con mucha confusión, complicación y conflicto, hay muchas preguntas aún por responder sobre él. El personaje no tiene relación con mi yo de realidad y no tiene sentido de familia porque no recibió el amor de su madre. Mi madre sigue viva, pero no sabe nada de ella ni de su padre, sin embargo, quiere crear una buena familia. Él quiere cambiar su vida y deja la profesión de policía porque quiere ser una buen marido y una gran persona ya que, pese a todo, tiene respeto y amor.

¿Cómo llevas el fenómeno fan?

No es mi trabajo convencer a la gente. Empecé a ser actor cuando no había redes sociales, mi vida personal está muy lejos de ese mundo. Cuando vivimos con un trabajo de cara al público, eso llega a la gente y no tengo interés en utilizar redes sociales. Normalmente, este fenómeno nos trae mucha felicidad, pero cuando estoy trabajando en el papel estoy solo y en mi mundo. Mi vida es la interpretación, no me interesa la parte material de la profesión. Yo trabajo y luego tengo mi vida personal con mis cosas, pero cuando hago algo bueno eso tiene resultados en el mundo entero y nos trae felicidad.

¿Por qué un espectador español debería ver 'Una vida perfecta'?

Todos sabéis que somos países del Mediterráneo y tenemos similitudes por forma de vivir, cultura y forma de trabajar. Creo que por eso los españoles les va a gustar tanto. Nuestras vidas es como una película, hemos estado trabajando y grabando cinco o seis días a la semana durante 14 o 15 horas y por eso tenéis que verla. Al fin y al cabo todos somos humanos y tenemos cinco sentidos.

¿Cómo vives el fenómeno de la series turcas en todo el mundo?

Yo soy un actor, solo me preocupo de mi trabajo. Tengo noticias sobre que las series turcas tienen mucho éxito en todo el mundo y eso nos hace estar muy felices y estar orgullosos de ello. Por ejemplo, mi novia está aprendiendo español y su profesor le manda continuamente fotos de mí en las versiones españolas en las series que participo. Obviamente, estoy orgulloso de mi trabajo, de mi equipo y de la industria turca, pero repito, no es mi trabajo.

¿Aceptarías una oferta para trabajar en España?

Por supuesto, me encanta la cultura española. He estado en Barcelona, Madrid y Valencia. Me encantó su arquitectura gótica, la industria artística y su similitud con Esmirna. Actualmente no estoy aprendiendo español, solo conozco un par de palabras. Lo primero sería aprender vuestro idioma bien y ver el guion. Ahora mismo puedo hablar cinco idiomas distintos.

¿Cómo surge la idea de componer canciones para las series que participas y qué necesitas para escribir la letra?

He tocado la guitarra desde que tenía 14 años y comencé a tocar el piano a los 21 años. La música y la interpretación siempre ha estado presente en mi vida. Es mi hobby y tengo mi propio estudio en Estambul donde compongo mis canciones junto a un amigo. Actualmente, soy actor profesional, pero como músico no lo soy. Sin embargo, a veces componemos canciones que podéis encontrar en mi perfil de Spotify.

¿Te atreverías a participar en algún tipo de reality en Turquía o en España?

No, los realities no son para mí. El dinero y la parte material no me interesa.