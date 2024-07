No hace tanto que, el pasado 15 de mayo, en plena celebración de San Isidro, el madrileo Óscar Díaz cumplía su sueño y el de muchos haciéndose con el tercer mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. Frente a Moisés Laguardia, este apasionado de la cultura y el conocimiento, lograba completar las 25 definiciones que le llevaban hasta el codiciado premio de 1.816.000 euros en una de las rondas finales del Rosco más emocionantes que se recuerdan.

No obstante, un mes después de esta épica azaña, no es oro todo lo que reluce y Óscar ha abierto su corazón en redes sociales para revelar uno de los aspectos más duros de su vida tras la victoria que, lejos de lo que podría parecer, no ha sido sencilla.

A través de un emocionante hilo de X (antiguo Twitter), el madrileño ha compartido las dificultades y la crisis personal que está atravesando después de haberse coronado millonario con la victoria en la prueba final de 'Pasapalabra'.

Óscar se quiebra en públicotras ganar el Rosco

A través de sus publicaciones, el último ganador del Rosco ha confesado lo difícil que ha sido adaptarse a la vida después de 'Pasapalabra': un concurso que se convirtió en su vida diaria y que llenaba la rutina de emociones. Óscar ha confesado "Me he quedado sin mi 'juguete', en uno de sus tuits, haciendo referencia al vacío existencial tras la victoria y su consiguiente salida de 'Pasapalabra'.

También ha admitido que, de entre todas las cosas, lo más complicado del mes ha sido el sobrellevar la falta de contacto con el resto del equipo del programa al que ha confesado echar de menos adjuntando varias fotos junto a Roberto Leal y otros trabajadores entre los que había una fuerte conexión, "sonrisas omnipresentes, atención y cuidado".

Otro punto sobre el que incidió Óscar fue la profesionalidad y la cercanía de Roberto Leal, presentador del programa: "Roberto Leal, la cara visible del programa, es el ejemplo perfecto de lo que ofrece este equipo: profesionalidad y cercanía, talento y cariño, capacidad y aprecio", elogió Óscar haciendo hincapié en los difícil que es encontrar todas estas cualidades en una sola persona.

Más allá del vacío y la nostalgia, Óscar se ha revelado tan agradecido como lleno de esperanza: "Por surte, además de llevarlos a todos muy dentro, la vida nos ofrece la oportunidad de seguir sonriendo juntos, como en estas fotos, ya sea dentro o fuera del plató. Lo haremos, seguro".