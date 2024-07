El restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas para recibir a un nuevo grupo de solteros a los que unir en el amor. Uno de los principales protagonistas de la noche fue Ying, un soltero de 41 años de origen chino. "Soy la oveja negra de la cultura china porque no encaja mucho conmigo", confesaba nada más entrar por la puerta.

"De España me gusta todo, la cultura, la gente y su filosofía", mostrándose ansioso por conocer a su posible "media naranja". El dating show le concedió una cita con Ana, una canaria de 43 años, que no dudaba en compararse con Shakira: "Un poco de aire latino tengo", revelaba ante las cámaras.

Las primeras miradas de los solteros fue muy distinta. Por su parte, Ying se esperaba a una persona "más alta, más delgada y más cuidada físicamente". La opinión de Ana dejaba claro cuáles eran los estrictos cánones de la soltera que buscaba un hombre "sincero, buena gente, trabajador y deportista".

Ya en la mesa, ambos solteros comenzaron a intimar un poco más. Ana se mostró muy seguidora de la cultura japonesa, algo que no le gustó nada a Ying. Además, la soltera se mostró muy deportista al practicar yoga, meditación y telas aéreas. En esta ocasión, Ying no se creía ni una de las aficiones de Ana.

En la decisión final, Ana no aceptaba el rechazo de Ying. "Él dice que quiere que nos sigamos conociendo", queriendo poner de su parte al soltero. "No... ¿Te esperabas esa negativa por su parte?", se preguntaba el equipo del programa. "Su negativa no es al 100%", sentenciaba marchándose malas maneras del restaurante.