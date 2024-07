Bosco Martínez-Bordiú sigue recuperándose del accidente que sufrió en este pasado jueves en 'Supervivientes: All Stars' mientras participaba en la prueba de la 'Noria Infernal'. Después de este momento, el concursante del reality de Telecinco ha lanzado un mensaje tranquilizador a través de las redes sociales del programa.

“Hola familia. Aquí todo bien. Sin marcas y sin nada. Me sigue doliendo del golpetazo del otro día, pero vaya, me puedo mover. Intentaremos recuperar y ayudar lo máximo posible por aquí y recuperar para la siguiente prueba. Os pido perdón, que perdí el tridente y no pude hacer el máximo en la prueba de líder, pero bueno, intentaremos recuperar para ir a por las siguientes. Y oca oca, ¡tiramos porque nos toca! Os mando un fuerte beso y todo bien por aquí”, aseguró el sobrino de Pocholo.

Lo cierto es que gran parte de la audiencia de 'Supervivientes: All Stars' aún no han olvidado el aparatoso accidente que sufrió Bosco en la última gala. Tras más de cinco minutos aguantando, el concursante salió despedido de la 'Noria Infernal' provocando varios golpes sobre el cuerpo del superviviente.

Esa aparatosa caída ha estado acompañada de numerosos golpes en las costillas que han dejado a un Bosco Blanch aparentemente dolorido. Sin embargo, tras ser atendido por el equipo médico, el concursante ha podido retomar con normalidad el resto del programa sin mayores complicaciones.