María José Suárez será una de las invitadas estrella de la nueva entrega de esta semana de 'De Viernes'. Tan solo una semana después de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi, la exMiss España hablará de su separación con el jinete en una entrevista de la que Telecinco ya ha ofrecido un primer avance como aperitivo.

"Yo veo movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que era con una mujer, sin saber que había una persona en la casa. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y le vi en línea, le pregunté '¿qué te pasa?, ¿qué haces despierto?', y me dijo que se había desvelado y que estaba mirando una receta. En ese momento le llamé por videollamada, se puso muy nervioso y me colgó el teléfono", comienza diciendo Suárez.

La modelo también cuenta con una importante comunicación por parte de Valeri, la mujer con la que, supuestamente, Escassi le fue infiel: "Yo tengo un mail de esta señorita (Valerie) donde me dijo que la persona con la que yo estaba no era lo que yo creía".

"A mí no me apetece verme envuelta en esta historia de prostitución, extorsión... Yo tengo la versión de Valerie y ella considera que no ha extorsionado a Álvaro", continuó María José Suárez, antes de cebar la definición que tiene ella de Álvaro Muñoz Escassi tras esta historia.