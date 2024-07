Adara Molinero ha reaparecido en el plató de 'Supervivientes All Stars'. El pasado jueves, la concursante se convirtió en la primera expulsada de la edición. Pese a que en muchas ocasiones la concursante lo ha dado todo en los realities, su vuelta a Honduras ha sido totalmente distinta.

Desde la gala de estreno, Adara Molinero se vio sobrepasada durante toda la primera gala. Recordemos que la exsuperviviente no se atrevió a saltar desde el helicóptero e incluso llegó a activar el protocolo de abandono.

Este martes, durante la celebración de la tradicional gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', Adara Molinero fue muy sincera: "Es algo que todavía tengo que digerir y asimilar, es algo que no lo entiendo todavía", confesó la ganadora de 'GH VIP 7'.

"Tengo que pensar todo mucho, porque tengo sentimientos encontrados, me hubiese gustado, pero no podía. Y así continuamente. Cuando yo llegué allí ni siquiera había pasado un año", aseguraba. Además, la concursante ha admitido no "sentir mucho feeling" con el resto de sus compañeros a excepción de Bosco y Olga Moreno.