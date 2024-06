Este año ha sido especialmente complicado para Ana Rosa Quintana: una de las presentadoras más emblemáticas de la televisión que este año se ha enfrentado a un desafío sin precedentes en su carrera. Después de una década liderando las mañanas en 'El programa de Ana Rosa', la periodista madrileña tuvo que adaptarse a la franja horaria de las tardes con 'TardeAR': una transición que ha estado llena de dificultades y que ha sabido enfrentar con profesionalidad y determinación.

Después de una temporada en su nueva posición, Mediaset ha tomado la decisión de añadir un nuevo elemento a la parrilla vespertina: rescatar a Jorge Javier Vázquez con su nuevo programa 'El diario de Jorge': un movimiento que ha dado lugar a muchas especulaciones sobre el futuro de Ana Rosa Quintana en la cadena y que ha dado lugar a que muchos sugirieran que Ana Rosa podría volver a las mañanas o incluso jubilarse.

Ante este escenario, Ana Rosa ha salido al paso de los rumores en entrevistas recientes para Chance e Informalia: "No me jubilo, no me retiro y no he pedido ir a las mañanas", afirmó tajantemente, desmintiendo cualquier rumor sobre un cambio en su carrera.

Con respecto a los rumores sobre su futuro laboral, Quintana fue categórica: "Yo creo que son noticias que salen, que funcionan los clics y que son mentiras que acaban repitiéndose como un mantra". Aseguró a sus seguidores que regresará en septiembre con una nueva temporada de "TardeAR", un programa que ha cerrado su primera temporada con un balance muy positivo: "Hemos acabado, yo creo, con un 10,5% de share y con casi 870.000 espectadores. Estamos, además, dos puntos por encima de la media de Telecinco, o sea que nosotros estamos contentos".

Sobre el ambiente de trabajo en las tardes, Quintana destacó las ventajas de este nuevo horario: "La tarde es más para entretener, para divertir, para informar, pero de otra manera". Subrayó que esta franja es menos tensa y le permite disfrutar más de su trabajo.

Finalmente, Quintana expresó sus buenos deseos hacia su colega Jorge Javier Vázquez, quien debutará en la misma franja horaria con su programa: "Ojalá vaya muy bien, lo digo por Jorge, que es un gran comunicador; y lo digo por nosotros, porque si el programa que va delante de nuestro va muy bien, pues nosotros, también es una ventaja para nosotros".