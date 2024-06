La primera temporada de 'TardeAR' ha concluido con un éxito notable: Ana Rosa Quintana, quien ha sabido adaptarse al horario vespertino con mucha soltura, ha conseguido captar la atención de una media de 870.000 espectadores y un share del 10.5%: un desempeño que ha crecido dos puntos de media en Telecinco.

Con la irrupción del erano y las vacaciones del equipo, Telecinco ya ha confirmado quienes serán los sustitutosde Ana Rosa cuando esta deje el programa: Beatriz Archidona, una figura ya familiar dentro de la cadena como principal sustituta.

Los viernes por su parte la conducción correrá a cargo de Frank Blanco, que ya ha trabajdo junto a Ana Rosa Quintana y que también colabora en 'Fiesta' los fines de semana para sustituir a Emma García junto a Verónica Dulanto.

En medio de estos movimientos, han circulado numerosos rumores sobre una posible retirada de Ana Rosa Quintana o un regreso a su horario matutino. No obstante, la propia presentadora ha sido clara al desmentir tales especulaciones. En recientes entrevistas con Chance e Informalia, Quintana afirmó rotundamente: "No me jubilo, no me retiro y no he pedido ir a las mañanas". Subrayó que estos rumores no son más que noticias infundadas que se repiten hasta parecer verdaderas.