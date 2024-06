El novio de Adara Molinero se ha pronunciado tras la espantada que su chica dió durante la gala inaugural de 'Supervivientes All Stars'. La concursante se negó a saltar del helicóptero el jueves, provocando que su aventura en Honduras ni siquiera llegase a empezar.

"No, no, de verdad que no, no puedo, perdonadme, pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez. No puedo, Jorge, de verdad, tengo terror. He estado aquí hace muy poco tiempo y no puedo volver a vivir lo mismo porque es durísimo. Me acuerdo de todo, del hambre durísima, de estar tirados en la arena. Fue muy duro para mí la otra vez y me ha conectado con todo", expresaba la concursante desde el helicóptero.

Ahora, su novio Álex Ghita ha querido mandarle un mensaje de apoyo a través de las redes sociales para dejar claro que la apoya tome la decisión que tome: "Mi amor, para mí, eres ganadora, me siento muy orgulloso de ti. Esos miedos que tienes son normales y se pueden transformar en fuerza. Tú eres capaz de cualquier cosa. Estamos contigo, te amo".

Tras este tierno mensaje falta por ver si Adara se atreve finalmente a saltar del helicóptero durante la gala de este domingo. El programa ofrecerá una segunda oportunidad a la concursante para iniciar su aventura y convertirse en leyenda de 'Supervivientes All Stars'. No obstante, Molinero tendrá que volver a España si finalmente no es capaz de lanzarse al mar.