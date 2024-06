Jorge Fernández, uno de los presentadores más queridos de la televisión española, ha compartido sus reflexiones sobre el fin de 'La ruleta de la suerte' en una reciente entrevista exclusiva para El Periódico. Con 18 años al frente del programa, Fernández se ha convertido en un icono de las mañanas de Antena 3, conocido por su carisma y dedicación al popular concurso.

En la entrevista, Fernández ha abordado varios aspectos de su carrera y la trayectoria del programa: al principio, comienza recordando sus arriesgados inicios en 'La ruleta de la suerte', un programa que inicialmente desafiaba los convencionalismos de la programación de las mañanas donde el público estaba acostumbrado mayoritariamente a los magacines como 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Públic': "Antena 3 puso un programa que no era el típico en esa franja, que estaba llena de magacines. Así que el principio era muy arriesgado. Ese fue el primero de los aciertos".

Además, también ha destacado la importancia del equipo y su propia motivación para mantener la frescura y el entusiasmo a lo largo de los años: "yo intento poner mi granito de arena y mantener la ilusión como si fuera el primer programa. Cuando voy a rodar intento divertirme al máximo".

Otro tema que abordó fue su persistencia a pesar de los desafíos personales, incluyendo el Lyme, una dura enfermedad que lo afectó durante dos años. Fernández compartió cómo decidió seguir adelante con el programa incluso en momentos de salud precaria, reflejando su compromiso inquebrantable con 'La ruleta de la suerte': "He grabado con fiebre, con un brazo roto porque me había caído de la bici"...

Las palabras de Jorge Fernández sobre el fin de 'La Ruleta'

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el programa llegue a su fin: "Me lo he planteado alguna vez, porque es bueno ponerse en situaciones un poco drásticas para ver la capacidad de reacción que tienes, y se me ponen los pelos de punta".

Fernández admitió que ha considerado este escenario, describiéndolo como una situación que provoca vértigo debido a la estructura de vida que ha mantenido durante tantos años.:

Sin embargo, señaló que en el mundo televisivo, uno debe estar preparado para los cambios y nuevos desafíos que puedan surgir.