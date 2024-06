La ruleta de la suerte cumple 18 años en emisión, siendo líderes de audiencia día tras día en su franja. ¡Y lo vamos a celebrar por todo lo alto!

Durante toda esta semana hemos recopilado los momentos más especiales de la historia del programa en un ranking para que podáis votar por vuestro preferido.

Además, estamos sorteando cinco juegos de mesa de La ruleta de la suerte para todos aquellos que nos seguís fielmente desde casa. Para ganar el tuyo solo tienes que participar en nuestro trivial del programa tantas veces como quieras.

Y, por si fuera poco, ahora los concursantes tendrán un nuevo gajo en La ruleta que les dará la oportunidad de ganar mucho dinero si caen en él. “Este llega para quedarse”, ha asegurado Jorge Fernández al anunciar que tenemos un nuevo gajo.

El cambio más llamativo

Y no ha sido la única novedad. Jorge Fernández ha anunciado un cambio espectacular que cambia completamete la dinámica del programa tal y como lo conocemos. Hasta ahora, La ruleta de la suerte trae diariamente a tres concursantes a disfrutar jugando en el programa. Solo cuando son ediciones especiales, el programa invita hasta seis personas para concursar: en Navidad, por el Día de los abuelos, el Día del Padre o de la Madre…

Pero a partir de ahora, La ruleta de la suerte llega con una novedad, y así lo ha anunciado Jorge Fernández al inicio del programa especial de hoy. “La ruleta de la suerte en parejas, porque sí” el presentador ha contado que este formato se realizará "una vez al mes, más o menos" y ha repetido que lo hacen "porque sí, porqué les encanta tenerlo y porque´cuatro ojos ven más que dos".

Cómo participar en el programa

¿Quieres participar en La ruleta de la suerte? El programa ha lanzado un nuevo proceso de casting. "El formulario de inscripción de La ruleta de la suerte está abierto PARA NUEVOS CANDIDATOS.

Si ya te has inscrito anteriormente y tienes una ficha en nuestra base, no puedes volver a hacer la inscripción. Si ya lo hiciste alguna vez durante estos últimos años, no te dejará hacerlo de nuevo y te dará error. Así que, si nunca te has inscrito, puedes hacerlo entrando en este enlace.

Tendrás que rellenar un formulario y subir tres fotos (primer plano, cuerpo entero y alguna foto divertida) y un vídeo de 1 minuto máximo de duración.

Después de eso te haremos más preguntas sobre el programa y sobre ti (no tienes que contestar todo de golpe, aunque no son preguntas difíciles).

Cuando hayas finalizado las tres páginas del formulario ya habrás hecho todo lo que está en tu mano para concursar y tu camino hacia La Ruleta de la Suerte habrá comenzado".