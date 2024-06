Anoche se decidió quiénes son los finalistas de 'Factor X' y el murciano Patrick Bel es uno de los elegidos. Junto a Aye Alfonso, Teete, 'Awy', Jürgen, Coral Vicenti, Samuel Nagati y Lucía Moreno, el cantante optará a hacerse con la victoria en el concurso musical.

Durante la segunda semifinal del programa, emitida en directo este lunes, el concursante J Prince fue el menos votado por el público y el jurado, compuesto por Lali, Abraham Mateo, Vanesa Martín y Willy Bárcenas, decidió que 'Mix Band' fueran los segunos eliminados y, por tanto, se quedaran fuera de la final.

Mejor suerte corrió el artista murciano, integrante del equipo de Abraham Mateo, que conquistó una vez más al jurado son su actuación y consiguió un puesto en la última fase del talent show.

Patrick Bel sorprendió al público y a los jueces al aparecer acompañado durante su actuación. El murciano invitó al escenario a Nacho Nacif, concursante que había sido descartado por el público en la primera semifinal de 'Factor X', para que le compañara al piano.

"Le conocí en el programa y hubo una conexión brutal. Creo que es uno de los mejores músicos que ha habido en este programa y decidí que estuviera aquí porque además me daba pena Willy, que ya no le quedaba gente", explicó Patrick sobre su decisión.

Su gesto de generosidad le valió el aplauso y los elogios del jurado y la delicadeza de su actuación le valió un puesto en al final.