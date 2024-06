En el complejo mundo de la televisión en abierto y ante los desafíos que ofrecen los nuevos formatos por streaming los programas clásicos de larga duración están obligados a reinventarse continuamente para mantener el interés de sus audiencias.

Este dinamismo es clave para evitar el desgaste y mantenerse relevantes ante una parrilla cada vez más competitiva. Un claro ejemplo de esto es 'La Ruleta de la Suerte': un emblemático programa de Antena 3 que ha demostrado ser un maestro en el duro arte de mantenerse a flote durate casi veinte años adaptando su formato y su decoración según la temporada para ofrecer siempre algo fesco y novedoso a sus files seguidores.

La despedida de Jorge y Laura en 'La Ruleta'

En este sentido, una de las anécdotas más queridas de 'La Ruleta de la suerte' fue cuando Jorge Fernández, presentador del programa; y Laura Moure, su carismática azafata, se despidieron del decorado de verano: una ambientación que había dado un toque especial y festivo al mes durante los meses estivales.

La emisión comenzó con una gran energía, cortesía del polémico músico del program, Joaquín Padilla, quien presentó a Jorge y Laura con entusiasmo".

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Jorge Fernández dirigió una mirada significativa a Laura Moure y, con tono de despedida, le dijo: "Vete despidiendo de esto ya". Laura, visiblemente afectada, respondió con un lamento: "No me gusta, no me gusta despedirme", llevándose la mano a la cabeza.

La razón de esta melancolía era el fin del decorado veraniego, un conjunto de elementos que incluía tablas de surf y sombrillas, y que había acompañado al equipo durante toda la temporada estival. "Despídete de todo, de las tablas de surf, de las sombrillas... porque hoy es el último día del decorado de verano, ya", expresó Fernández con pesar.

Laura Moure compartió cómo se sentía con el público exclamando un "¡Qué penita!" y animando a todos a disfrutar del último programa con el decorado veraniego. Ambos presentadores recordaron los buenos momentos vividos con esta ambientación, con Fernández afirmando: "Lo hemos pasado muy bien", y Moure ratificando: "Adoro la Ruleta en verano".