'La isla de las tentaciones' es uno de los programas más exitosos de Telecinco, pero también de los más polémicos. Muchos seguidores han denunciado este "doble rasero" que tiene Mediaset al anunciar que apostaba por el contenido blanco y familiar como justificación para quitarse a 'Sálvame' de en medio, pero aún así mantiene concursos como este donde se ponen a prueba todos los principios de la moral y el decoro.

En cualquier caso, 'La isla delas tentaciones' ha conseguido en cuestión de un par de semanas algo que hacía meses que no ocurria: y es que Telecinco recuperó el liderazgo en la franja horaria, con un 17,7%: casi ocho puntos por encima de su principal competidor, Antena 3, con el estreno de 'Serial Lover', que se quedó en un 9,9%.

Con todo y con eso, son muchas las personas que no están de acuerdo con la sucesión de decisiones que se han tomado desde Telecinco sobre 'La isla de las tentaciones': la primera, el cambio de horario 'in extremis' que fijó la emisión los miércoles en vez de los martes a las 22:50 de la noche.

Una crítica coral desde redes sociales impulsa a cancelar a este éxito de Mediaset, argumentando que las once de la noche es una hora intempestiva y poco considerada con todos aquellos espectadores que tienen trabajo al día siguiente o responsabilidades familiares.

Las declaraciones de Sandra Barneda que ponen a temblar a Mediaset

De todos los elementos que componen a 'La isla de las tentaciones', su presentadora es uno de los más diferenciales: desde que el programa se estrenó en 2020 en Cuatro, ella ha sido la encargada de conducir a tentadoras y parejas a lo largo de las siete ediciones que se cumplen con el estreno de este 2024.

Quizá por esta razón han resultado tan impactantes sus recientes declaraciones en su cuenta oficial de la red social Tik Tok, donde la periodista se ha mostrado cercana como nunca y ha confesado a sus seguidores algunos detalles que no se conocían hasta la fecha.

Entre ellos, una de las revelaciones que ha realizado Barneda, ha sido que grabó los primeros programas de 'La isla' estando muy enferma: un secreto del que, desde luego, nadie se dio cuenta gracias a la profesionalidad y destreza con la que manejó la emisión.

Pero sin duda lo que ha hecho temblar los cimientos de la cadena ha sido su revelación sobre algunas de las condiciones laborales a las que se ve sometida en las grabaciones desde República Dominicana: "Uno de los momentos más bonitos y a la vez más difíciles de grabar es el desembarco, en el que yo voy a conocer a las parejas", ha precisado la conductora.

Sandra ha confesado que el rodaje durante el día "es muy largo, estamos muchas horas expuestos al sol y la grabación es muy dura". Una de las mantas de las que ha tirado es sobre la realización: "Decís: '¡Qué maravilla de planos!'. Claro, pero eso implica que yo tengo que estar saludando mientras veo a cuatro micos a lo lejos y me piden que vuelva y vuelva a saludar: 'Y ahora de frente, y ahora de atrás'. ¡Un mareo!".

Pero sin duda, lo más impactante de su experiencia es relativo a los momentos en los que anda descalza: "Yo me puedo hacer ampollas, porque la arena arde. No me piden que ande por la zona mojadita". Además, no solo se debe someter a estas condiciones extremas, también le piden "que simule y ande superbién y con elegancia", aunque reconoce que "me traen las zapatillas corriendo para volver".

La presentadora asegura que "no hay otra forma de grabarlo", pero tambié nreconoce que "podía caer redonda".