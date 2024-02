Esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa con los finalistas del Benidorm Fest 2024. Además de determinar el orden de las actuaciones de la gran final del sábado, los cuatro finalistas de las respectivas semifinales han compartido con la prensa sus impresiones a pocas horas de que se celebre el desenlace del certamen.

Uno de los momentos más emocionantes del encuentro, ha sido cuando Angy Fernández ha tomado la palabra. La ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena' ha valorado el nivel y los nervios antes de la gran final: "El nivel está muy alto, son muchos años, ya he hecho varios concursos y se pasa muy mal siempre en estas finales", comenzaba diciendo.

Acerca de su experiencia en el festival de TVE, la artista ha sido muy clara: "Estoy viviéndolo desde el disfrute, desde el no juzgar, desde el no compararme", añadía, antes de emocionarse: "Estoy renaciendo como mi canción, ya voy a llorar... Estoy muy sensible", aseguraba durante su intervención.

"Me siento superagradecida. Yo no me veía en Malmö, me parecía muy difícil", confesaba. "Si no voy, me quedo con esta experiencia que ha sido preciosa. Tengo que dar las gracias a mi equipo, gracias a ellos he sacado mi fuerza. Es difícil rodearse de gente que te quiere y te apoya", zanjaba sin poder contener las lágrimas.