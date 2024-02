Una vez más, la realidad ha superado a la ficción gracias al imparable avance de las tecnologías como la Inteligencia Artificial: a 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos le ha estallado una nueva polémica a raíz de un nueva sección que recrea las voces de personas fallecidas.

No es la primera controversia que acumula el late show del periodista valenciano en los últimos tiempos: hace tan solo unas semanas, el programa obtuvo triste fama mundial por los desencuentros que tuvo con la actriz Sofía Vergara, que acudió al plató de Antena 3 para presentar su nueva serie en Netlix, 'Griselda'.

Al escarnio público provocado por esta situación se suman otros escándalos: como el de la ministra Irene Montero, que aseguró esta semana que acudiría invitada al programa si el presentador la invitara a pesar de su conflicto por el anuncio del ministerio de Igualdad; o la persecución que habrían estado haciendo distintos miembros del equipo a cómicos que hacen algún tipo de broma sobre Pablo Motos.

Cancelan a 'El Hormiguero' por la polémica de la inteligencia artificial

Consecuencia de estas polémicas, tampoco es la primera (ni parece que vaya a ser la última) ocasión en la que las redes sociales se ponen de acuerdo para boikotear o intentar cancelar al programa.

En esta ocasión, todo viene a raíz de un episodio que se anunció como "la experiencia real más emotiva de El Hormiguero", donde varios voluntarios fueron seleccionados para participar en un experimento en el que se les permitió escuchar y, en cierta medida, interactuar con versiones recreadas de las voces de sus seres queridos fallecidos. Estas recreaciones fueron generadas por inteligencia artificial a partir de mensajes de voz proporcionados por los participantes.

¿Te gustaría volver a hablar con un ser querido fallecido a través de la inteligencia artificial? #MartínezGilEH pic.twitter.com/LZ7HNEw08a — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 31 de enero de 2024

Durante el programa, los participantes escucharon las voces de sus seres queridos fallecidos, recreadas a través de la inteligencia artificial, lo que provocó que una avalancha de sentimientos a flor de piel Uno de los momentos más emotivos y compartidos ocurrió cuando una participante respondió a la recreación de su madre fallecida, anunciándole que iba a ser abuela de nuevo. Otro participante expresó: "Pienso que esto es un homenaje a mi yaya, lo siento así".

Sin embargo, esta experiencia ha desatado una intensa polémica tanto en el programa como en las redes sociales. Algunos espectadores elogiaron la iniciativa como un acto conmovedor que permitió a los participantes conectarse nuevamente con sus seres queridos fallecidos, proporcionando un sentido de cierre y consuelo emocional. Como expresó uno de los participantes: "Hace mucho que no hablamos... ¿Qué me cuentas?"

¿Hablar con seres queridos que han fallecido? La tecnología actual lo hace posible. Imagina poder tener una última conversación con esa persona que tanto extrañamos. El Hormiguero, basándose en una experiencia que realizó hace unos años la televisión nacional de Corea del Sur,… pic.twitter.com/olzDst3ouB — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) 2 de febrero de 2024

Por otro lado, muchos críticos consideran que el experimento fue éticamente cuestionable y perjudicial para la salud emocional de los participantes. En las redes sociales, los comentarios se dividen entre aquellos que elogiaron la iniciativa y aquellos que la condenaron como manipuladora y explotadora. Uno de los comentarios expresó: "Esto está mal. Esas personas están muertas. No tratemos de sustituirlas por robots que no son ellos, me parece jugar con temas en los que no hay que entrar. Es todo ilusionismo y puede salirnos caro".

Otro argumento crítico es que el uso de la inteligencia artificial para recrear voces de seres queridos fallecidos puede trivializar el proceso de duelo y dificultar la aceptación de la pérdida. Como señaló un comentario en redes sociales: "No hay nadie que tenga más ganas que yo de hablar con sus seres queridos fallecidos, pero sinceramente creo que esto va a traer problemas psicológicos. La muerte es algo que debemos aceptar y, si eres creyente, es un paso necesario para otra dimensión".

La polémica desatada por este experimento destaca los dilemas éticos y emocionales asociados con el uso de la inteligencia artificial en situaciones íntimas y personales como el duelo. Aunque algunos lo ven como un gesto de amor y conexión, otros lo consideran una intrusión inapropiada en el proceso natural de duelo y un potencial riesgo para la salud emocional de los involucrados.

Esto está mal. Esas personas están muertas. No tratemos de sustituirlas por robots que no son ellos, me parece jugar con temas en los que no hay que entrar. Es todo ilusionismo y puede salirnos caro… — P. Gálvez (@pgalvez_) January 31, 2024

Me parece cruel — jesus madero (@jesusmadero3) January 31, 2024

Menudo espectaculo nefasto habeis montado...muy patetico, pensad un poco, imitar la voz de un ser querido no es conversar con algo que tenga en su haber las vivencias y sentimientos de la persona en cuestion. Falsos — Paco px (@PacoPxifh) January 31, 2024