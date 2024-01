Las sorpresas nunca se agotan en 'Pasapalabra': el programa lleva más de veinte años cosechando éxitos para las cadenas en las que se ha emitido y dando alegrías a todos sus fieles espectadores que tarde tras tarde se sienta a las 20:00 frente al televisor para asistir a la épica disputa por el bote acumulado.

Esta semana, tras el cierre del especial 'Noche de campeones' que por fin le dio su merecida victoria a Orestes Barbero, la misión ha vuelto a la normalidad con la participación de Óscar y Moisés: dos jugadores (ya veteranos de este tipo de programas) que actualmente se enfrentan por una de las cantidades más altas que se han visto, con perdón de los más de dos millones que logró llevarse Rafa Castaño.

Pero 'Pasapalabra' es mucho más que la carrera por meterse en el bolsillo los millones del bote tras resolver el Rosco: es un programa donde se hace gala de la sabiduría, la complicidad y la simpatía de todos sus concursantes. Si estudiamos los valores que están detrás, podemos encontrar tanto en Roberto Leal como en los concursantes e invitados un talante y una forma de enfrentarse a la adversidad que da una potente elección sobre cómo enfrentar las vicisitudes de la vida que comparten todos los espectadores que siguen religiosamente el concurso en Antena 3.

Entre los contenidos anexos que podemos encontrar en 'Pasapalabra' están los trucos de los concursantes más veteranos para memorizar los contenidos que deben saberse antes de enfrentarse a las 25 definiciones del Rosco: una revelación que no solo es interesante para quienes siguen el show día tras día, sino que también puede ser de utilidad para todas aquellas personas que están estudiando o preparándose una oposición.

El secreto mejor guardado de 'Pasapalabra'

Entre los históricos participantes de 'Pasapalabra' que han compartido sus técnicas para memorizar han estado tanto Rafa como Orestes, que reconocían que más allá de la inteligencia o la rapidez mental, también resulta imprescindible para ganar un concurso como el de Antena 3 tener una capacidad de memoria prácticamente prodigiosa.

Pero esta semana hemos podido acceder a la confesión de otro de los grandes referentes de 'Pasapalabra': y es que Óscar se ha atrevido a hablar alto y claro sobre cuál es su técnica para estar cada día más cerca de hacerse con el Rosco millonario de 'Pasapalabra'.

La retirada de Óscar de 'Pasapalabra'

Óscar ha confesado cuál es el sistema que emplea día tras día para, cualquier día de estos, hacerse con la millonaria suma que actualmente acumula el bote de 'Pasapalabra': el madrileño ha confesado que su apuesta más firme es la de mejorar su vista.

Para demostrarlo, Óscar se ha calzado un nuevo look dando un espectáculo que ninguno de los asistentes se esperaba para poner a prueba su nueva táctica: "Ya en plena táctica nueva. No es novedosa porque ya hay gente que lo hace, pero hasta ahora no he caído, y es a ver".

El aspirante se ha colocado sus nuevas gafas de media luna, seguro de que gracias a esto iba a conseguir hacerse con el suculento bote acumulado: "A ver qué tal se da hoy".

Pero poco después de poner a practicar su nuevo sistema Óscar ha tenido que retirarse urgentemente de la prueba. Ha reconocido que la nueva técnica no estaba dando los resultados esperados y ha tenido que echarse atrás mientras Roberto Leal confirmaba "Guárdalas, guárdalas".