El restaurante del amor donde se graba "First Dates" sigue siendo el escenario de encuentros peculiares y, en ocasiones, conflictivos. En un reciente episodio emitido por Cuatro, dos jóvenes catalanes con fuertes identidades culturales y políticas se enfrentaron en una cita que dejó huella en el programa y en los espectadores.

El joven al que las redes han convertido en protagonista de esta historia es Aleix, un estudiante de Educación Física de 19 años originario de Palol de Revardit, en Girona. Desde el inicio, Aleix dejó claro que su amor por Cataluña y su lengua eran aspectos fundamentales en su búsqueda de pareja. Buscaba a una "catalaneta", alguien que compartiera su pasión por la tierra y la lengua catalana, aspectos que consideraba esenciales para una relación exitosa.

Catastrófica cita entre un joven independentista y una catalana que habla en español

Su cita fue con Abril, una estudiante de peluquería de 18 años proveniente de Sant Celoni, Barcelona. Aunque ambos eran catalanes, sus diferencias pronto se hicieron evidentes. Mientras Aleix se mostraba apasionado por su identidad catalana y se autodefinía como independentista de izquierdas, Abril adoptaba una postura más neutral, afirmando que la política no era un factor importante en su vida y que valoraba tanto a España como a Cataluña.

Desde el principio, la comunicación entre Aleix y Abril fue complicada. Aleix expresó su descontento porque Abril no compartía su afición por el deporte, y la tensión aumentó cuando descubrió que ella no hablaba catalán con fluidez, una cualidad que consideraba crucial en su pareja ideal. Por otro lado, Abril se mostró sorprendida por la intensidad con la que Aleix abordaba temas políticos, y dejó claro que no quería que la política fuera un factor determinante en su relación.

La cena transcurrió entre momentos incómodos y desencuentros evidentes. A pesar de que ambos compartían el deseo de encontrar el amor, sus diferencias culturales y políticas parecían insuperables. Aleix finalmente decidió no tener una segunda cita con Abril, argumentando que sus diferencias lingüísticas y políticas eran demasiado grandes para una relación exitosa. Abril, por su parte, también optó por no continuar conociendo a Aleix, ya que sentía que no era lo que buscaba en una pareja.

Los catalanes siempre hablando del pantumaca como si restregar un tomate en pan fuese alta cocina xDD#firstdates30e pic.twitter.com/miC9ZQ1Q1I — Ait๏r L. (@masrento) 30 de enero de 2024

#FirstDates30E Os aseguro que la mayoría de juventud catalana respeta las costumbres y cultura de otras comunidades y lo ven como algo enriquecedor. Respetemos y no caigamos en tópicos absurdos. pic.twitter.com/SoLGqcZZvj — Montse (@Montsees77) 30 de enero de 2024