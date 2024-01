Ana María Aldón es una de las nuevas concursantes del reality Gran Hermano Dúo. La que fuera mujer de Ortega Cano y que hasta ahora colaboraba en 'Fiesta' dejará por el momento su vida aparcada para entrar en el reality. Aunque muchos pensaran que su acompañante sería su novio -y futuro marido- Eladio, lo cierto es que no van por ahí los tiros. Anoche se producía la primera aparición televisiva del asturiano junto a Aldón y lo hizo a modo de sorpresa.

La que se ha convertido en una de las parejas más polémicas de Telecinco tras la división familiar generada protagonizó el momento más romántico de la velada, eso sí, con aclaración incluida. Eladio no será su acompañante dentro de la casa, sino que en esta aventura le acompañará su exrepresentante Marc Florensa. La misma Marta Flich lanzaba la propuesta a Eladio una vez se acomodaba en el plató, pero fue tajante en su respuesta: "Este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Yo no valgo para esto". No obstante, no faltaron las emotivas palabras hacia Aldón, a la que calificó de "súper madre, pareja, hermana" y para la que quiere "que se divierta sobre todo".

Las lágrimas de Ana María

Primeras horas en la casa de ‘GH DÚO’ y ya se han producido las primeras lágrimas. Tal y como hemos podido ver a través del minutado de este primer día de convivencia, Ivana Icardi se ha derrumbado mientras hablaba en el baño junto a Marta López y Ana María Aldón. La colaboradora de ‘Fiesta’ también ha soltado alguna lágrima. stas participantes son madres y parece que ya extrañan a sus hijos. Este ha sido el motivo por el cual, tanto Ivana como Ana María, han roto ha llorar, emocionadas al recordar a sus hijos, que ya echan de menos: “Me pongo súper emocionada con el tema de mi hija, por los sentimientos como madre. Es increíble, no lo puedo remediar. Debe ser que me remueve mi infancia”, cuenta Ivana.

Ana María aprovecha para añadir que lloró mucho por su hijo en ‘Supervivientes’, pero se muestra tranquila porque la relación con el padre de su hijo dice ser estupenda. Cuenta, además, que su hijo le ha llegado a decir ahora “¿otra vez te vas? Cuando te fuiste a ‘Supervivientes’ lloraba todas las noches”.

Elena Rodríguez se une a la conversación para consolar a Ivana y recordarle que está aquí por ella, para darle un buen futuro a la hija que tiene en común con Hugo Sierra. Ivana le dice que su hija tiene una relación muy especial con su hermano (con el hijo de Adara Molinero) y que eso le emociona también. Elena le pide que lo “haga bonito” (dando a entender que no estropee eso que tienen).